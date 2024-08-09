09 Ağustos 2024, Cuma
70 kilodan 56 kiloya düşüren İrem Helvacıoğlu diyeti! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i iğne ipliğe döndü: Tek yaptığı...
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Oyunculuğuyla adından söz ettiren Helvacıoğlu'nun, gençlik yıllarında yaşadığı kilo sorunları ve bu süreci nasıl atlattığı hakkında geçtiğimiz yıllarda anlattığı samimi açıklamları yeniden gündem oldu. İşte İrem Helvacıoğlu'nu bir deri bir kemiğe çeviren o zayıflama yöntemi...
Giriş Tarihi: 09.08.2024 19:18 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 19:18