70 kilodan 56 kiloya düşüren İrem Helvacıoğlu diyeti! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i iğne ipliğe döndü: Tek yaptığı...

Diyetle Beraber Gelen Sağlık Faydaları

Pesketaryen diyetin sağlık açısından pek çok faydası bulunmaktadır. Balık ve sebze ağırlıklı beslenme, Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olup, kalp damar sağlığını korur, unutkanlığı önler, kemikleri güçlendirir ve göz sağlığına katkıda bulunur. Ayrıca yapılan araştırmalar, ayda en az bir kez balık yiyen ve diğer et türlerini tüketmeyen bireylerin, et yiyenlere göre bağırsak kanseri riskinin yüzde 43 daha az olduğunu ortaya koymaktadır.