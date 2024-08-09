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Haberler Galeri 70 kilodan 56 kiloya düşüren İrem Helvacıoğlu diyeti! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i iğne ipliğe döndü: Tek yaptığı...

70 kilodan 56 kiloya düşüren İrem Helvacıoğlu diyeti! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i iğne ipliğe döndü: Tek yaptığı...

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Oyunculuğuyla adından söz ettiren Helvacıoğlu'nun, gençlik yıllarında yaşadığı kilo sorunları ve bu süreci nasıl atlattığı hakkında geçtiğimiz yıllarda anlattığı samimi açıklamları yeniden gündem oldu. İşte İrem Helvacıoğlu'nu bir deri bir kemiğe çeviren o zayıflama yöntemi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.08.2024 19:18 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 19:18
70 kilodan 56 kiloya düşüren İrem Helvacıoğlu diyeti! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i iğne ipliğe döndü: Tek yaptığı...

İrem Helvacıoğlu, 2010 yılında adım attığı televizyon kariyerinde Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerdeki rolleriyle tanındı. Ancak asıl şöhretini, Sen Anlat Karadeniz'deki Nefes rolüyle kazandı. Oyuncu, geçtiğimiz yıllarda fit görünümüne kavuşma sürecini ve gençlik yıllarındaki kilo verme deneyimlerini paylaştı. İşte 70 kilodan 56 kiloya düşüren o detay...

70 kilodan 56 kiloya düşüren İrem Helvacıoğlu diyeti! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i iğne ipliğe döndü: Tek yaptığı...

Pesketaryen Diyetiyle 6 Ayda Zayıfladı

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, ergenlik döneminde aldığı kiloları nasıl verdiğini ve hangi beslenme alışkanlıklarını benimsediğini açıkladı. Helvacıoğlu, 70 kiloya ulaştığı dönemde pesketaryen diyeti sayesinde hızlı bir şekilde kilo verdiğini belirtti.

70 kilodan 56 kiloya düşüren İrem Helvacıoğlu diyeti! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i iğne ipliğe döndü: Tek yaptığı...

Pesketaryen Diyeti Nedir?

Pesketaryen diyeti, kırmızı ve beyaz et tüketimini tamamen reddederek, sebze, balık, peynir ve yumurta gibi gıdaların tüketildiği bir beslenme biçimidir. İtalyanca'da "balık" anlamına gelen "pesce" kelimesinden türetilen bu diyet, bitki bazlı beslenmeyi tercih edenler için idealdir. Helvacıoğlu, bu diyeti tercih etmesinin sebebini, çocukluğunda çiftçi olan dedesi sayesinde hayvanlarla kurduğu bağa dayandırarak, "Bağ kurduğum hayvanları yiyemiyorum," sözleriyle ifade etti.

70 kilodan 56 kiloya düşüren İrem Helvacıoğlu diyeti! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i iğne ipliğe döndü: Tek yaptığı...

Diyetle Beraber Gelen Sağlık Faydaları

Pesketaryen diyetin sağlık açısından pek çok faydası bulunmaktadır. Balık ve sebze ağırlıklı beslenme, Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olup, kalp damar sağlığını korur, unutkanlığı önler, kemikleri güçlendirir ve göz sağlığına katkıda bulunur. Ayrıca yapılan araştırmalar, ayda en az bir kez balık yiyen ve diğer et türlerini tüketmeyen bireylerin, et yiyenlere göre bağırsak kanseri riskinin yüzde 43 daha az olduğunu ortaya koymaktadır.

70 kilodan 56 kiloya düşüren İrem Helvacıoğlu diyeti! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i iğne ipliğe döndü: Tek yaptığı...

Helvacıoğlu'nun Basit Kilo Verme Alışkanlıkları

Helvacıoğlu, pesketaryen diyeti dışında kilo vermesine yardımcı olan basit bir alışkanlığından da bahsetti. Acıktığında su içip erken uyuduğunu söyleyen oyuncu, bu yöntemin kilo kontrolünde etkili olduğunu belirtti. Annesinin kendisini sık sık "Çok zayıfladın, hasta olacaksın" diyerek uyardığını, ancak sağlığının gayet yerinde olduğunu ve herhangi bir sorun yaşamadığını da ekledi.