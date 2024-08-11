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Haberler Galeri 3 ayda 10 kilo verdiren Sibel Can'ın mucize diyeti; 54'lük şarkıcı ödem atıcı karışım sayesinde 55 kiloya düştü! 'Haftada 4 gün boyunca...'

3 ayda 10 kilo verdiren Sibel Can'ın mucize diyeti; 54'lük şarkıcı ödem atıcı karışım sayesinde 55 kiloya düştü! 'Haftada 4 gün boyunca...'

Ünlü şarkıcı Sibel Can ve kızı Melisa Ural, son dönemde sağlıklı yaşam ve formda kalmak adına geliştirdikleri yeni diyet stratejisi ile dikkat çekiyor. Sibel Can, sadece üç ayda 10 kilo vererek hayranlarını şaşırtan bir dönüşüm gerçekleştirdi. Peki, Sibel Can kısa sürede nasıl kilo verdi? İşte merak edilen mucize diyeti!

Giriş Tarihi: 11.08.2024 14:52 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 14:52
3 ayda 10 kilo verdiren Sibel Can’ın mucize diyeti; 54’lük şarkıcı ödem atıcı karışım sayesinde 55 kiloya düştü! ’Haftada 4 gün boyunca...’

Ünlü şarkıcı Sibel Can ve kızı Melisa Ural, sağlıklı yaşam ve formda kalma konusundaki başarılarıyla son dönemde büyük ilgi görüyor. Özellikle Sibel Can'ın son üç ayda 10 kilo vererek elde ettiği gözle görülür incelme, hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı.

3 ayda 10 kilo verdiren Sibel Can’ın mucize diyeti; 54’lük şarkıcı ödem atıcı karışım sayesinde 55 kiloya düştü! ’Haftada 4 gün boyunca...’

Sibel Can'ın Formunu Korumasının Sırrı: Beslenme ve Egzersiz Dengesi!

Sibel Can'ın formunu korumasının temelinde düzenli beslenme ve etkili egzersiz programı yatıyor. Haftada dört gün boyunca yaşam koçunun rehberliğinde beslenme düzenine dikkat eden ünlü şarkıcı, bunun yanı sıra günlük bir saatlik yürüyüş yapmayı da ihmal etmiyor.

3 ayda 10 kilo verdiren Sibel Can’ın mucize diyeti; 54’lük şarkıcı ödem atıcı karışım sayesinde 55 kiloya düştü! ’Haftada 4 gün boyunca...’

Egzersizlerini yüzmekle destekleyen Sibel Can, bu sayede sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyerek formunu koruyor.

3 ayda 10 kilo verdiren Sibel Can’ın mucize diyeti; 54’lük şarkıcı ödem atıcı karışım sayesinde 55 kiloya düştü! ’Haftada 4 gün boyunca...’

Sibel Can'ın Diyetinde Önemli Bir Rol Oynayan Takviyeler: Ödem Atıcı Çay!

Sibel Can'ın diyetinde önemli bir yere sahip olan ödem atıcı çay, kilo verme sürecini destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Beslenme programına ek olarak bu çayı tüketen Sibel Can'ın, bu sayede yaklaşık olarak 15 kilo verdiği düşünülüyor.

3 ayda 10 kilo verdiren Sibel Can’ın mucize diyeti; 54’lük şarkıcı ödem atıcı karışım sayesinde 55 kiloya düştü! ’Haftada 4 gün boyunca...’

Hedef 22 Kilo

Sibel Can'ın zayıflama hedefi toplamda 22 kilo. Henüz ulaşmak istediği kiloya ulaşmamış olmasına rağmen, kararlılığı ve disipliniyle dikkat çeken ünlü sanatçı, zayıflamak isteyenlere de ilham kaynağı oluyor.