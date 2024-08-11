3 ayda 10 kilo verdiren Sibel Can’ın mucize diyeti; 54’lük şarkıcı ödem atıcı karışım sayesinde 55 kiloya düştü! ’Haftada 4 gün boyunca...’

Sibel Can'ın Diyetinde Önemli Bir Rol Oynayan Takviyeler: Ödem Atıcı Çay!

Sibel Can'ın diyetinde önemli bir yere sahip olan ödem atıcı çay, kilo verme sürecini destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Beslenme programına ek olarak bu çayı tüketen Sibel Can'ın, bu sayede yaklaşık olarak 15 kilo verdiği düşünülüyor.