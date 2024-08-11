11 Ağustos 2024, Pazar
3 ayda 10 kilo verdiren Sibel Can'ın mucize diyeti; 54'lük şarkıcı ödem atıcı karışım sayesinde 55 kiloya düştü! 'Haftada 4 gün boyunca...'
Ünlü şarkıcı Sibel Can ve kızı Melisa Ural, son dönemde sağlıklı yaşam ve formda kalmak adına geliştirdikleri yeni diyet stratejisi ile dikkat çekiyor. Sibel Can, sadece üç ayda 10 kilo vererek hayranlarını şaşırtan bir dönüşüm gerçekleştirdi. Peki, Sibel Can kısa sürede nasıl kilo verdi? İşte merak edilen mucize diyeti!
Giriş Tarihi: 11.08.2024 14:52 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 14:52