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Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap’tan aşk iddialarına yanıt

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul'un oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, Cannes dönüşü havalimanında görüntülendi. Birbirlerine yakıştırılan ikili, haklarında çıkan aşk iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap’tan aşk iddialarına yanıt 1

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İki haftalık aranın ardından 16. bölümüyle ekranlara gelen dizi, tüm reyting kategorilerinde birinci sıraya yerleşerek başarısını sürdürdü.

Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap’tan aşk iddialarına yanıt 2

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DÜNYAYA AÇILIYOR

Uluslararası yolculuğunu da sürdüren Altı Üstü İstanbul dizisinin genç oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, Cannes'da düzenlenen MIPCOM 2026 fuarında ATV standını ziyaret etti. İkilinin Cannes'a gelişi, fuar alanında ve şehir sokaklarında ilgiyle karşılandı.

Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap’tan aşk iddialarına yanıt 3

Dizide sevgili rolüyle izleyici karşısına çıkan Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, Cannes dönüşünde havalimanında görüntülendi. Birbirlerine yakıştırılan ve haklarında aşk iddiaları ortaya atılan ikili, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap’tan aşk iddialarına yanıt 4

HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Dizinin başarısı hakkında konuşan Rahimcan Kapkap, "Maşallah diyelim. Vallahi çok şükür, birinci olduk. Herkesin yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin, aralarında aşk olup olmadığı yönündeki sorusuna da yanıt veren Kapkap, "Yok be, çok çok iyi bir partneriz, iyi bir arkadaşız." dedi.

Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap’tan aşk iddialarına yanıt 5

"ÇOK YORGUNUM"

Rahimcan Kapkap'ın ardından Elçin Zehra İrem'e de aşk iddiaları soruldu. Yorgun olduğunu belirten genç oyuncu, "Çok teşekkür ederim, çok yorgunum." diyerek havalimanından uzaklaştı.

Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap’tan aşk iddialarına yanıt 6

Rahimcan Kapkap, Türk dizi ve sinema dünyasının genç ve yetenekli oyuncularından biridir. 18 Nisan 1998 tarihinde doğan oyuncu, Altı Üstü İstanbul dizisinde başrol karakteri Emir Cankaya'ya hayat veriyor.

Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap’tan aşk iddialarına yanıt 7

Elçin Zehra İrem ise 2022 yılından itibaren Türk televizyon ve sinema dünyasında adını duyuran genç bir oyuncu ve fotomodeldir. İrem, ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinde Naz Başer karakterine hayat veriyor.

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