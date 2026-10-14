Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap’tan aşk iddialarına yanıt

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul'un oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, Cannes dönüşü havalimanında görüntülendi. Birbirlerine yakıştırılan ikili, haklarında çıkan aşk iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İki haftalık aranın ardından 16. bölümüyle ekranlara gelen dizi, tüm reyting kategorilerinde birinci sıraya yerleşerek başarısını sürdürdü.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DÜNYAYA AÇILIYOR Uluslararası yolculuğunu da sürdüren Altı Üstü İstanbul dizisinin genç oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, Cannes'da düzenlenen MIPCOM 2026 fuarında ATV standını ziyaret etti. İkilinin Cannes'a gelişi, fuar alanında ve şehir sokaklarında ilgiyle karşılandı.

Dizide sevgili rolüyle izleyici karşısına çıkan Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, Cannes dönüşünde havalimanında görüntülendi. Birbirlerine yakıştırılan ve haklarında aşk iddiaları ortaya atılan ikili, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİLER Dizinin başarısı hakkında konuşan Rahimcan Kapkap, "Maşallah diyelim. Vallahi çok şükür, birinci olduk. Herkesin yolu açık olsun." ifadelerini kullandı. Muhabirlerin, aralarında aşk olup olmadığı yönündeki sorusuna da yanıt veren Kapkap, "Yok be, çok çok iyi bir partneriz, iyi bir arkadaşız." dedi.