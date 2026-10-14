Danla Bilic son ameliyatını anlattı

YouTube'da makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 9'uncu kez ameliyat oldu. Yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından son durumunu açıklayan Bilic, tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.

Bir dönem YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Geçirdiği estetik işlemlerin ardından yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle 9'uncu kez ameliyat olan sosyal medya fenomeni, yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bilic, ameliyatın şimdiye kadar yapılabilecek en kapsamlı müdahale olduğunu belirtti.

"BU SON KURŞUNUMUZDU" Danla Bilic, yaşadığı zorlu süreci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla paylaştı. Sürecini sürekli gündeme getirmek istemediğini belirten Bilic, şu ifadeleri kullandı: "Ben iyiyim demeyi bıraktım çünkü kendime değdirdiğim nazarı kimse değdiremiyor. Yaptığım her şeyi sonrasında ana sayfamda gördüğüm için bu bana iyi gelmiyor. Benim bu son ameliyatım bizim son kurşunumuzdu."

"180 DERECEDE KESİP VÜCUDUMU AÇTILAR" Ameliyatın kapsamına ilişkin de bilgi veren Bilic, operasyon sırasında vücudunun geniş bir alanda açıldığını ve dolgunun temizlendiğini belirterek şunları söyledi: "Yapabileceğimiz maksimum şeydi. Bir bel kemiğimden diğer bel kemiğime 180 derecede kesip vücudumu açtılar ve dolguyu kazıdılar. Çok kesildiği için tedavim uzun sürüyor."

"İNSANIN KENDİNE YAPTIĞI EN BÜYÜK KÖTÜLÜK, HASTALIĞINI KÜÇÜK GÖRMEK" Son dört ayın kendisi için oldukça zor geçtiğini belirten Danla Bilic, yaşadığı ağrıların ciddiyetini artık daha iyi anladığını ifade etti. Bilic, "Acayip sancılı bir 4 aydı. Acı eşiğim yüksek ama bu hiç övünülecek bir şey değil. İnsanın kendine yaptığı en büyük kötülük, hastalığını küçük görmek." sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.