Meryem Uzerli'nin kardeşi Canan Uzerli güzelliğiyle dikkat çekti

Meryem Uzerli, kız kardeşi Canan Uzerli'nin doğum gününü sosyal medyada paylaştığı karelerle kutladı. İki kardeşin birbirlerine olan benzerliği kısa sürede gündem olurken, takipçilerinden "İkizi gibi" yorumları geldi.

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle dünya çapında ün kazanan oyuncu Meryem Uzerli, 2012 yılında iş insanı Can Ateş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin bu ilişkisinden iki yıl sonra Lara Jemine Uzerli adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

Meryem Uzerli ile Can Ateş, kızlarının doğumunun ardından yollarını ayırmıştı. Yaşamının büyük bir bölümünü Almanya'da gözlerden uzak sürdüren ünlü oyuncu, 2021 yılında ise Lily Koi adını verdiği ikinci kızını kucağına almıştı. Uzerli, Lily Koi'nin babasının kimliğini kamuoyuyla paylaşmamayı tercih etmişti.

Yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Meryem Uzerli, bu kez kız kardeşi Canan Uzerli için yaptığı doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi.

KIZ KARDEŞİ GÜZELLİĞİYLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI Ünlü oyuncu, kardeşi Canan Uzerli'nin yeni yaşını "En iyi kız kardeş. Doğum günün kutlu olsun" mesajıyla kutladı. Uzerli'nin kardeşiyle birlikte yer aldığı kareler kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. MERYEM UZERLİ'NİN KARDEŞİYLE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ Meryem Uzerli'nin paylaşımında en çok dikkat çeken detay ise kız kardeşi Canan Uzerli'nin güzelliği ve ünlü oyuncuya olan benzerliği oldu. İki kardeşin yan yana çekilen fotoğrafları sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.