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Rafet El Roman’dan şiddet gören eski eşi Ceren Kaplakarslan’a destek

Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, genç mankenin sevgilisi, işadamı Temel Kankıran tarafından darp edilmişti. Zor günler geçiren Kaplakarslan'a bir destek de eski eşi Rafet El Roman'dan geldi. Yaşananlar için çok üzüldüğünü söyleyen El Roman "Onu bu şekilde görmek beni içten yaraladı çok üzdü." dedi.

Giriş Tarihi: 17.09.2019 16:50 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 16:51
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Rafet El Roman’dan şiddet gören eski eşi Ceren Kaplakarslan’a destek

2. Sayfa'nın haberine göre; Şarkıcı Rafet El Roman da çıkan haberler sonrası eski eşi Ceren Kaplakarslan'a sahip çıktı.

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Rafet El Roman’dan şiddet gören eski eşi Ceren Kaplakarslan’a destek

Ünlü şarkıcı üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

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Rafet El Roman’dan şiddet gören eski eşi Ceren Kaplakarslan’a destek

O haberleri ben de gördüm gerçekten içler acısı çok üzüldüm Ceren adına. Gerekçe ne olursa olsun onu bu şekilde görmek beni içten yaraladı çok üzdü. Ceren benim eski eşim ama o benim yine dostum, arkadaşım. Ben buradan kendisine ve ailesine çok geçmiş olsun diyorum.

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Rafet El Roman’dan şiddet gören eski eşi Ceren Kaplakarslan’a destek

Her şeyden önce bu bir travmadır. Ömür boyu insanların unutamayacağı bir şeydir. Allah hepimizin çoluğunu çocuğunu korusun.

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Rafet El Roman’dan şiddet gören eski eşi Ceren Kaplakarslan’a destek

Ceren Kaplakarslan ile Rafet El Roman 6 Ekim 2016 yılında evliliklerini sona erdirmişti.