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Rafet El Roman’dan şiddet gören eski eşi Ceren Kaplakarslan’a destek
Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, genç mankenin sevgilisi, işadamı Temel Kankıran tarafından darp edilmişti. Zor günler geçiren Kaplakarslan'a bir destek de eski eşi Rafet El Roman'dan geldi. Yaşananlar için çok üzüldüğünü söyleyen El Roman "Onu bu şekilde görmek beni içten yaraladı çok üzdü." dedi.
Giriş Tarihi: 17.09.2019 16:50 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 16:51
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