Seren Serengil’le boşanma aşamasında olan Yaşar İpek Yağmur Aşık’la yakalandı

Seren Serengil ve Yaşar İpek arasında yaşanan polemikler ve Serengil'in bebeğini düşürmesi magazin gündemindeki etkisini sürdürürken Yaşar İpek hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Emre Aşık ile boşanma sürecinde olan Yağmur Aşık ve Yaşar İpek'in aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin arasında aşk dedikodusu çıkmasına Yağmur Aşık ve Yaşar İpek'in aynı teknede görüntülerinin ortaya çıkması neden oldu.