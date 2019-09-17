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Seren Serengil’le boşanma aşamasında olan Yaşar İpek Yağmur Aşık’la yakalandı

Seren Serengil ve Yaşar İpek arasında yaşanan polemikler ve Serengil'in bebeğini düşürmesi magazin gündemindeki etkisini sürdürürken Yaşar İpek hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Emre Aşık ile boşanma sürecinde olan Yağmur Aşık ve Yaşar İpek'in aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin arasında aşk dedikodusu çıkmasına Yağmur Aşık ve Yaşar İpek'in aynı teknede görüntülerinin ortaya çıkması neden oldu.

Giriş Tarihi: 17.09.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 17:20
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Seren Serengil’le boşanma aşamasında olan Yaşar İpek Yağmur Aşık’la yakalandı

Yağmur Sarnıç ile Yaşar İpek'in teknede görüntüleri ortaya çıktı. Son zamanlarda Seren Serengil ile yaşadıkları nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen Yaşar İpek hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yaşar İpek'in zorlama hapsine çarptırılmasının ardından ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Seren Serengil’le boşanma aşamasında olan Yaşar İpek Yağmur Aşık’la yakalandı

Emre Aşık'tan çekişmeli görülen boşanma davası süren Yağmur Aşık'ın Yaşar İpek ile aşk yaşadığı iddiası ortalığı karıştırdı. Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiaya göre, Yağmur Aşık ve Yaşar İpek beraber tekne tatiline çıktı. İkilinin beraber tatile çıkmasını da sosyal medya paylaşımları ele verdi.

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Seren Serengil’le boşanma aşamasında olan Yaşar İpek Yağmur Aşık’la yakalandı

TEKNEDE YAKALANDILAR

Geçtiğimiz günlerde Yaşar İpek ve Yağmur Aşık tatildeki tekne fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmış, Yaşar İpek'in yanındaki genç kadının Yağmur Aşık olduğu iddia edilmişti. Yaşar İpek'in teknede bir kadınla görüntülenmesinin ardından sosyal medyaya yüklediği fotoğraftaki kıyafetlerinin aynı olması İpek'in bir kadınla teknede olmasını katlamıştı.

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Seren Serengil’le boşanma aşamasında olan Yaşar İpek Yağmur Aşık’la yakalandı

AYNI KIYAFETLER

Yaşar İpek ile teknede görüntülenen kadının da üzerindeki kırmızı büstiyeri dikkat çekmiş Aşık, sosyal medyaya kırmızı büstiyerinin üzerinde olduğu bir fotoğraf yüklemişti.

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Seren Serengil’le boşanma aşamasında olan Yaşar İpek Yağmur Aşık’la yakalandı

"ARKADAŞIMIN EŞİ"

Bu iddiaların ardından Söylemezsem Olmaz ekibine açıklama yapan Yaşar İpek, Yağmur Aşık'la yasak aşk iddialarını yalanlamış, fotoğraftaki genç kadının arkadaşının eşi olduğunu söylemişti.