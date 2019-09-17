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Mehmetçik Kut'ül Amare'nin eski yıldızı Özgü Kaya Kimse Bilmez'de dikkat çekti! Özgü Kaya kaç yaşında?

Mehmetçik Kut'ül Amare dizisindeki Zeynep karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Özgü Kaya, ATV'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'de Sevda Eğilmez olarak izleyici karşısına çıktı. 14. bölümü ile bu akşam yayında olacak olan Kimse Eğilmez'in güzel oyuncusu Özgü Kaya, özel hayatı ile ilgi odağı oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine oturan Özgü Kaya, yaşıyla merak konusu oldu. Peki Kimse Bilmez'in yıldızı Özgü Kaya kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 17.09.2019 16:39 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 16:41
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Mehmetçik Kut'ül Amare'nin eski yıldızı Özgü Kaya Kimse Bilmez'de dikkat çekti
Mehmetçik Kut'ül Amare'nin eski yıldızı Özgü Kaya Kimse Bilmez'de dikkat çekti

Mehmetçik Kut'ül Amare dizisindeki Zeynep karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Özgü Kaya, ATV'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'de Sevda Eğilmez olarak izleyici karşısına çıktı. 14. bölümü ile bu akşam yayında olacak olan Kimse Eğilmez'in güzel oyuncusu Özgü Kaya, özel hayatı ile ilgi odağı oldu.

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Mehmetçik Kut'ül Amare'nin eski yıldızı Özgü Kaya Kimse Bilmez'de dikkat çekti
Mehmetçik Kut'ül Amare'nin eski yıldızı Özgü Kaya Kimse Bilmez'de dikkat çekti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine oturan Özgü Kaya, yaşıyla merak konusu oldu. Peki Kimse Bilmez'in yıldızı Özgü Kaya kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.

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Mehmetçik Kut'ül Amare'nin eski yıldızı Özgü Kaya Kimse Bilmez'de dikkat çekti
Mehmetçik Kut'ül Amare'nin eski yıldızı Özgü Kaya Kimse Bilmez'de dikkat çekti

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Mehmetçik Kut'ül Amare'nin eski yıldızı Özgü Kaya Kimse Bilmez'de dikkat çekti
Mehmetçik Kut'ül Amare'nin eski yıldızı Özgü Kaya Kimse Bilmez'de dikkat çekti

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

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Mehmetçik Kut'ül Amare'nin eski yıldızı Özgü Kaya Kimse Bilmez'de dikkat çekti
Mehmetçik Kut'ül Amare'nin eski yıldızı Özgü Kaya Kimse Bilmez'de dikkat çekti

SEREN SERENGİL

06 Nisan 1971