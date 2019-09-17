Mehmetçik Kut'ül Amare'nin eski yıldızı Özgü Kaya Kimse Bilmez'de dikkat çekti! Özgü Kaya kaç yaşında?

Mehmetçik Kut'ül Amare dizisindeki Zeynep karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Özgü Kaya, ATV'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'de Sevda Eğilmez olarak izleyici karşısına çıktı. 14. bölümü ile bu akşam yayında olacak olan Kimse Eğilmez'in güzel oyuncusu Özgü Kaya, özel hayatı ile ilgi odağı oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine oturan Özgü Kaya, yaşıyla merak konusu oldu. Peki Kimse Bilmez'in yıldızı Özgü Kaya kaç yaşında?