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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Rafet El Roman’a hayranından tehdit! Savcılığa koştu
Hayranı tarafından tehdit edilen Rafet El Roman, savcılığa koştu. Sesinin dinlediği hayranı Sümeyye A.'ya 'Sesin kötü' diyen El Roman, kadının erkek arkadaşı tarafından tehdit edildi. Savcılığa başvuran Rafet El Roman, "O adama telefon numaramı, intikam için sesini beğenmediğim kız verdi" dedi. Şarkıcının uzlaşmak istememesi üzerine Ümit Ö. Hakkında dava açıldı.
Giriş Tarihi: 14.01.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 09:52
Genç yeteneklerin sesini dinleyen Rafet El Roman, 'Sesin kötü' dediği hayranı Sümeyye A.'nın sevgilisi tarafından tehdit edildi. El Roman'ın telefon numarasını sevgilisiyle paylaşan genç kıza 'Kişisel verileri yaymak' suçundan dava açıldı. Sevgilinin de 4 yıla kadar hapsi isteniyor.
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Ünlü şarkıcı Rafet el Roman, Mersin'de bir AVM'de konser verdi. Çıkışta Sümeyye A. isimli hayranı, kendisine sesini dinletip yorum istedi. El Roman, kızı dinledi ama yeteneksiz buldu.
Olayın ardından genç kızın sevgilisi Ümit Ö., ünlü şarkıcıyı telefonla arayıp hakaret ve tehdit etti. Savcılığa başvuran El Roman, "O adama telefon numaramı, intikam için sesini beğenmediğim kız verdi" dedi.
Savcılık, soruşturma başlattı. Sümeyye A. hakkında 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan dava açıldı. Ümit Ö. hakkındaki dosya ise uzlaştırma bürosuna gönderildi.
El Roman, şahsı affetmedi. Ümit Ö. hakkında, gönderdiği mesajda sinkaflı sözler ve tehditler bulunduğu gerekçesiyle iddianame düzenlendi. 4 yıla kadar hapsi istenen Ümit Ö., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.