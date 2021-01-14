Rafet El Roman’a hayranından tehdit! Savcılığa koştu

Hayranı tarafından tehdit edilen Rafet El Roman, savcılığa koştu. Sesinin dinlediği hayranı Sümeyye A.'ya 'Sesin kötü' diyen El Roman, kadının erkek arkadaşı tarafından tehdit edildi. Savcılığa başvuran Rafet El Roman, "O adama telefon numaramı, intikam için sesini beğenmediğim kız verdi" dedi. Şarkıcının uzlaşmak istememesi üzerine Ümit Ö. Hakkında dava açıldı.