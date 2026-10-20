Rabia Soytürk’ün sevgilisiyle ilk karesi ortaya çıktı! Adalı ailesinin oğlu gündemde

Oyuncu Rabia Soytürk'ün, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Adalı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Çift, Etiler'de bir mekân çıkışında ilk kez birlikte görüntülendi.

Oyuncu Rabia Soytürk, mimar Samet Vuruşan ile yaşadığı birlikteliği geçtiğimiz aylarda sonlandırmasının ardından yeni bir aşka yelken açtı. Soytürk'ün, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Adalı ile bir süredir birlikte olduğu öğrenildi.

AŞK BELGELENDİ Hürriyet'in haberine göre çift, önceki akşam Etiler'de bir mekândan çıkarken ilk kez birlikte görüntülendi. Karşılarında basın mensuplarını gören ikili kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Görüntü alınmasını engellemek isteyen bir güvenlik görevlisi, Rabia Soytürk ve Serhan Adalı'nın önüne geçti.

Ancak güvenlik görevlisinin çabası, çiftin görüntülenmesine engel olamadı. Muhabirlerin, "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sözlerine teşekkür ederek karşılık veren ikili, ardından mekândan uzaklaştı.

Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan 2024 yılında evlilik kararı almıştı. İkilinin inişli çıkışlı süren birliktelikleri 2025'te sona ererken geçtiğimiz temmuz ayında çarpıcı bir gelişme yaşanmıştı.