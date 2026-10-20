-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Rabia Soytürk’ün sevgilisiyle ilk karesi ortaya çıktı! Adalı ailesinin oğlu gündemde

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Oyuncu Rabia Soytürk'ün, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Adalı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Çift, Etiler'de bir mekân çıkışında ilk kez birlikte görüntülendi.

Rabia Soytürk’ün sevgilisiyle ilk karesi ortaya çıktı! Adalı ailesinin oğlu gündemde 1

Oyuncu Rabia Soytürk, mimar Samet Vuruşan ile yaşadığı birlikteliği geçtiğimiz aylarda sonlandırmasının ardından yeni bir aşka yelken açtı. Soytürk'ün, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Adalı ile bir süredir birlikte olduğu öğrenildi.

Rabia Soytürk’ün sevgilisiyle ilk karesi ortaya çıktı! Adalı ailesinin oğlu gündemde 2

AŞK BELGELENDİ

Hürriyet'in haberine göre çift, önceki akşam Etiler'de bir mekândan çıkarken ilk kez birlikte görüntülendi. Karşılarında basın mensuplarını gören ikili kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Rabia Soytürk’ün sevgilisiyle ilk karesi ortaya çıktı! Adalı ailesinin oğlu gündemde 3

Görüntü alınmasını engellemek isteyen bir güvenlik görevlisi, Rabia Soytürk ve Serhan Adalı'nın önüne geçti.

Rabia Soytürk’ün sevgilisiyle ilk karesi ortaya çıktı! Adalı ailesinin oğlu gündemde 4

Ancak güvenlik görevlisinin çabası, çiftin görüntülenmesine engel olamadı. Muhabirlerin, "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sözlerine teşekkür ederek karşılık veren ikili, ardından mekândan uzaklaştı.

Rabia Soytürk’ün sevgilisiyle ilk karesi ortaya çıktı! Adalı ailesinin oğlu gündemde 5

Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan 2024 yılında evlilik kararı almıştı. İkilinin inişli çıkışlı süren birliktelikleri 2025'te sona ererken geçtiğimiz temmuz ayında çarpıcı bir gelişme yaşanmıştı.

Rabia Soytürk’ün sevgilisiyle ilk karesi ortaya çıktı! Adalı ailesinin oğlu gündemde 6

2. Sayfa mikrofonlarına katıldığı etkinlikte açıklamada bulunan güzel yıldız, mimar sevgilisi Samet Vuruşan ile birlikteliğinin bittiğini söylemişti.

Kadir İnanır’ın eski şoföründen Jülide Kural iddiası! "Kan verince işten kovuldum"
Sonraki Galeri
Kadir İnanır’ın eski şoföründen Jülide Kural iddiası! "Kan verince işten kovuldum"
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin