Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamına damga vurdu

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, reyting listelerindeki başarısını sürdürerek iki kategoride de birinci oldu. Hikmet'in son sözleriyle sarsılan Hasan'ın Bayram'la yüzleşip yüzleşmeyeceği ise merak konusu oldu.

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan dolu 17. bölümüyle dün akşam izleyiciyle buluştu. Emir'in mahalleye dönüşü sevinç yaratırken kardeşini bulmak için Hikmet'le anlaşan Uzay'ın kararı herkesi tehlikeye attı.

Hikmet'in son sözleri ise bölümün çarpıcı finaline damga vurdu. Altı Üstü İstanbul, aldığı izlenme oranlarıyla pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

"Altı Üstü İstanbul", 17. bölümüyle; Tüm Kişiler kategorisinde %7,47 izlenme oranı ve %21,33 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %6,66 izlenme oranı ve %18,74 izlenme payı alarak iki kategoride de birinci sıraya yerleşti.

17. BÖLÜMDE NELER OLDU? HİKMET'İN SON SÖZLERİ HASAN'I ŞOKE ETTİ! Emir'in yaşadığını öğrenen ailesi büyük mutluluk yaşarken Uzay, babasını gizlice takip ederek annesini hayatta buldu. Kardeşi Can'ın da yaşadığını öğrenen Uzay, onun kimliğini öğrenmek için Hikmet'in teklifini kabul etti. Naz ve Melek'i dedeleriyle buluşmaya götürdüğünde ise Hikmet'in kızları yurt dışına kaçırmak istediği ortaya çıktı. ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 18. BÖLÜM FRAGMANI