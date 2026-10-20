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Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamına damga vurdu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, reyting listelerindeki başarısını sürdürerek iki kategoride de birinci oldu. Hikmet'in son sözleriyle sarsılan Hasan'ın Bayram'la yüzleşip yüzleşmeyeceği ise merak konusu oldu.

Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamına damga vurdu 1

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan dolu 17. bölümüyle dün akşam izleyiciyle buluştu. Emir'in mahalleye dönüşü sevinç yaratırken kardeşini bulmak için Hikmet'le anlaşan Uzay'ın kararı herkesi tehlikeye attı.

Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamına damga vurdu 2

Hikmet'in son sözleri ise bölümün çarpıcı finaline damga vurdu. Altı Üstü İstanbul, aldığı izlenme oranlarıyla pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamına damga vurdu 3

"Altı Üstü İstanbul", 17. bölümüyle;

Tüm Kişiler kategorisinde %7,47 izlenme oranı ve %21,33 izlenme payı,

20+ABC1 kategorisinde %6,66 izlenme oranı ve %18,74 izlenme payı alarak iki kategoride de birinci sıraya yerleşti.

Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamına damga vurdu 4

17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

HİKMET'İN SON SÖZLERİ HASAN'I ŞOKE ETTİ!

Emir'in yaşadığını öğrenen ailesi büyük mutluluk yaşarken Uzay, babasını gizlice takip ederek annesini hayatta buldu. Kardeşi Can'ın da yaşadığını öğrenen Uzay, onun kimliğini öğrenmek için Hikmet'in teklifini kabul etti. Naz ve Melek'i dedeleriyle buluşmaya götürdüğünde ise Hikmet'in kızları yurt dışına kaçırmak istediği ortaya çıktı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 18. BÖLÜM FRAGMANI
Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamına damga vurdu 5

Bu sırada Bayram'ın geçmişiyle ilgili gerçek de gün yüzüne çıktı. Yıllar önce küçük Can'ı Hikmet'in emriyle kaçıran Bayram, Can'ın Hasan olduğunu ilk kez Hikmet'ten öğrenince yıkıldı. Nihal ile İbo'nun nişanında Emir ve Hasan'a duyguyla sarılan Bayram, öğrendiği gerçekle nasıl yüzleşeceğini bilemedi.

Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamına damga vurdu 6

Issız arazideki buluşmada Hikmet, kaçırttığı Soner'in hayatını tehdit ederek pasaportları istedi. Uzay ise kardeşinin kim olduğunu öğrenmeden pasaportları vermeyi reddetti. Hikmet'in Uzay'ı vurdurmak üzere olduğu sırada Emir, Hasan ve polis yetişti.

Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamına damga vurdu 7

Çıkan çatışmada Naz ile Melek kurtarılırken Hikmet vuruldu. Ölmeden önce söylediği "Bayram kaçırdı…" sözlerini duyan Hasan, dehşet içinde Emir'e baktı.

Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamına damga vurdu 8

Hasan, Hikmet'in son sözlerinin ardından Bayram'la yüzleşecek mi? Uzay, kardeşi Can'ın kim olduğunu öğrenecek mi?

Altı Üstü İstanbul, her pazartesi saat 20.00'de ATV'de!

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