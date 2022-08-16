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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt büyüdü! Emir Bebek’te magazincileri görünce bakın ne yaptı

Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt büyüdü! Emir Bebek’te magazincileri görünce bakın ne yaptı

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın, 2000-2010 seneleri arasında Sulhi Aksüt'le yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, seneler sonra ortaya çıktı. Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt'ün babasıyla benzerliği dikkat çekti. Bebek'te objektiflere yakalanan Emir magazincileri görünce bakın ne yaptı! İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 16.08.2022 10:03
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Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt büyüdü! Emir Bebek’te magazincileri görünce bakın ne yaptı

Başarılı şarkıcı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, seneler sonra görüntülendi. İşte 22 yaşındaki Emir'in son hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt büyüdü! Emir Bebek’te magazincileri görünce bakın ne yaptı

BEBEK'TE GÖRÜNTÜNLENDİ

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, uzun bir aradan sonra Bebek'te ortaya çıktı.

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Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt büyüdü! Emir Bebek’te magazincileri görünce bakın ne yaptı

GECELERDE BOY GÖSTERMEYE BAŞLADI

22 yaşına gelen Emir'in, gecelerde boy göstermeye başladığı görüldü. Arkadaşıyla eğlenmeye çıkan Emir Aksüt sessizliğini korudu.

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Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt büyüdü! Emir Bebek’te magazincileri görünce bakın ne yaptı

Şarkıcı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden olan oğlu Emir büyüdü. 12 Ağustos'ta 22 yaşına giren Emir Aksüt önceki akşam Bebek'teki bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte eğlendi.

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Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt büyüdü! Emir Bebek’te magazincileri görünce bakın ne yaptı

EMİR AKSÜT KİMDİR?

Emir Aksüt, 25 Mart 2000'de dünyaya geldi. Ünlü sanatçı Sibel Can ile Sulhi Aksüt'ün evlilikleri sonucu dünyaya gelen Aksüt'ün Engincan Ural ve Melisa Ural adında bir abisi ve ablası var.