Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt büyüdü! Emir Bebek’te magazincileri görünce bakın ne yaptı

EMİR AKSÜT KİMDİR?

Emir Aksüt, 25 Mart 2000'de dünyaya geldi. Ünlü sanatçı Sibel Can ile Sulhi Aksüt'ün evlilikleri sonucu dünyaya gelen Aksüt'ün Engincan Ural ve Melisa Ural adında bir abisi ve ablası var.