16 Ağustos 2022, Salı
Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt büyüdü! Emir Bebek’te magazincileri görünce bakın ne yaptı
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın, 2000-2010 seneleri arasında Sulhi Aksüt'le yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, seneler sonra ortaya çıktı. Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt'ün babasıyla benzerliği dikkat çekti. Bebek'te objektiflere yakalanan Emir magazincileri görünce bakın ne yaptı! İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 16.08.2022 10:03
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