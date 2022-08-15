Azeri kızı Günel estetikle bambaşka birine döndü! Günel Zeynalova son haliyle sosyal medyayı kavurdu

''Oy Didem'' şarkısıyla hafızalara kazınan Azeri kızı Günel, son haliyle görenleri şaşkına çeviriyor. Bugünlerde başarılı ses sanatçılığıyla dikkatleri üzerine çeken Günel Zeynalova, aradan geçen senelerde öyle bir değişti ki, onu tanımak neredeyse imkansız oldu. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucuyla bambaşka birine dönüşmüştü. Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarına beğeni yağan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle mest etti. Azeri kızı Günel son olarak, peş peşe paylaşımlarla değişimini tekrar daha gözler önüne serdi. Azeri kızının paylaşımına herkes o yorumu yaptı. İşte Azeri kızı Günel'in estetik operasyonlarının ardından son hali...