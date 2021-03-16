Maraşlı ekran başına kilitledi! Mahur vuruldu

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Mahur'un vurulması damga vurdu. Bozulan işlerinin intikamını almak isteyen Sami, Maraşlı'yı pusuya düşürdü. Yapılan saldırıda Mahur'un vurulması hem Maraşlı'yı hem de ekran başındaki izleyenleri şoke etti. Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı" dün akşam yayınlanan bölümündeki şaşırtan gelişmeleriyle izleyenleri ekran başına kilitledi.