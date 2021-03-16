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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Maraşlı ekran başına kilitledi! Mahur vuruldu
Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Mahur'un vurulması damga vurdu. Bozulan işlerinin intikamını almak isteyen Sami, Maraşlı'yı pusuya düşürdü. Yapılan saldırıda Mahur'un vurulması hem Maraşlı'yı hem de ekran başındaki izleyenleri şoke etti. Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı" dün akşam yayınlanan bölümündeki şaşırtan gelişmeleriyle izleyenleri ekran başına kilitledi.
Giriş Tarihi: 16.03.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 13:25
Maraşlı'nn dün akşam yayınlanan 10. bölümde, bozulan kirli işlerinin intikamını almak isteyen Sami, Maraşlı'ya pusu kurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maraşlı ve Mahur'un stüdyodan çıktığında açılan ateşte Mahur'un vurulması hem Maraşlı'yı hem de ekran başındaki izleyenleri şoke etti.
Maraşlı'nın, Mahur'un vurulduğu esnada aralarında geçen aşk dolu diyaloglar ekran başındaki izleyenleri büyüledi.
İLHAN, OZAN'IN KATİLİ OLDU!
Bölümün beklenmeyen gelişmelerinden biri de başarılı oyuncu Cihan Yenici'nin canlandırdığı Ozan'ın ölümü oldu.
Savaş; İlhan'a eşi Dilşat'ın, Ozan'la aşk yaşadığına dair fotoğraflar gönderdi. Şirketi Ozan'ın oyunuyla kaybeden İlhan, karısının da onu Ozan'la aldattığını öğrenmesiyle çılgına döndü. Ormanda gözlerden uzak hesaplaştığı Ozan'ı öldüren İlhan elini kana buladı.