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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Herkes Kerem Bürsin sanıyordu! İşte Hande Erçel’in sevgilisi Herkes Kerem Bürsin sanıyordu! İşte Hande Erçel’in sevgilisi
Son yılların en çok konuşulan kadın oyuncularından olan Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarıyla da adından söz ettiriyordu. İkili aşk iddialarını yalanlasa da çıkan haberleri ardı arkası kesilmedi. Ancak Hande Erçel bombayı patlattı. İddialar göre güzel oyuncu, genç iş adamıyla aşk yaşamaya başladı.
Giriş Tarihi: 16.03.2021 12:10 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 12:13
Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Hande Erçel kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden adından söz ettirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra Kerem Bürsin ile aşk dedikoduları ile neredeyse her gün magazin haberlerine konu olan Hande Erçel bombayı patlattı.
İddiaya göre Hande Erçel'in özel hayatında ikinci Murat dönemi başladı.
Kerem Bürsin ile yaptığı samimi paylaşımlarla aşk haberlerini alevlendiren Hande Erçel 'sadece arkadaşız 'dese de hayranları ikiliyi çok yakıştırıyordu.
SAĞ GÖSTERİP SOL VURDU
Dedikodulara göre Erçel, bundan bir ay önce Murat Akdoğan isimli genç bir iş adamıyla aşk yaşamaya başladı.