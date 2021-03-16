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Herkes Kerem Bürsin sanıyordu! İşte Hande Erçel’in sevgilisi

Son yılların en çok konuşulan kadın oyuncularından olan Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarıyla da adından söz ettiriyordu. İkili aşk iddialarını yalanlasa da çıkan haberleri ardı arkası kesilmedi. Ancak Hande Erçel bombayı patlattı. İddialar göre güzel oyuncu, genç iş adamıyla aşk yaşamaya başladı.

Giriş Tarihi: 16.03.2021 12:10 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 12:13
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Herkes Kerem Bürsin sanıyordu! İşte Hande Erçel’in sevgilisi

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Hande Erçel kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden adından söz ettirdi.

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Herkes Kerem Bürsin sanıyordu! İşte Hande Erçel’in sevgilisi

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra Kerem Bürsin ile aşk dedikoduları ile neredeyse her gün magazin haberlerine konu olan Hande Erçel bombayı patlattı.

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Herkes Kerem Bürsin sanıyordu! İşte Hande Erçel’in sevgilisi

İddiaya göre Hande Erçel'in özel hayatında ikinci Murat dönemi başladı.

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Herkes Kerem Bürsin sanıyordu! İşte Hande Erçel’in sevgilisi

Kerem Bürsin ile yaptığı samimi paylaşımlarla aşk haberlerini alevlendiren Hande Erçel 'sadece arkadaşız 'dese de hayranları ikiliyi çok yakıştırıyordu.

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Herkes Kerem Bürsin sanıyordu! İşte Hande Erçel’in sevgilisi

SAĞ GÖSTERİP SOL VURDU

Dedikodulara göre Erçel, bundan bir ay önce Murat Akdoğan isimli genç bir iş adamıyla aşk yaşamaya başladı.