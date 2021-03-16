Herkes Kerem Bürsin sanıyordu! İşte Hande Erçel’in sevgilisi

Son yılların en çok konuşulan kadın oyuncularından olan Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarıyla da adından söz ettiriyordu. İkili aşk iddialarını yalanlasa da çıkan haberleri ardı arkası kesilmedi. Ancak Hande Erçel bombayı patlattı. İddialar göre güzel oyuncu, genç iş adamıyla aşk yaşamaya başladı.