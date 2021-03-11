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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri "Arkasını hainlere dayayan ölür" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı! Dengesi şaşacak... "Arkasını hainlere dayayan ölür" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı! Dengesi şaşacak...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İlyas, abisinden aldığı izinler artık düşmanlarına rahat nefes aldırmıyor. İshak kendi kurduğu tuzağa düşünce neye uğradığı şaşırıyor. Masada İlyas'ın Korkmazları tehdit etmesi ise beklenen durumu hepten karıştırdı. Yeni bölüm heyecanı yaşanırken, fragmanın yayınlanması bekleniyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 11.03.2021 23:38
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı bekleniyor. EDHO son bölümde; İlyas'ın Hızır'la görüşmesi sonrasında aldığı karar herkesin hayatını değiştiriyor. İshak, İlyas'ı öldürme planı kursa da istediği sonucu alamıyor. Hızır ile Kimsesiz Doğan ise hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor. Masada Korkmazları tehdit eden İlyas'ın yeni planı ise herkesi şaşkına çeviriyor. Beklenen sonun yaşanmaması için Façalılar'ın da devreye girmesi lazım. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 186. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 185. SON BÖLÜM ÖZETİ
İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığı herkesi vur iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır.
Özcan'ın otelde kendisini öldürmeye çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür. İshak, Özcan'dan İlyas Çakırbeyli'nin ölüm haberini beklerken yediği kurşunla neye uğradığını şaşırır.
İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz. Bahar Sincanlı'nın yakın korumalığını yapan Orhan'ın ihanetini öğrenen ve bu bilgi sayesinde abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır.