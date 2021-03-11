"Arkasını hainlere dayayan ölür" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı! Dengesi şaşacak...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı bekleniyor. EDHO son bölümde; İlyas'ın Hızır'la görüşmesi sonrasında aldığı karar herkesin hayatını değiştiriyor. İshak, İlyas'ı öldürme planı kursa da istediği sonucu alamıyor. Hızır ile Kimsesiz Doğan ise hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor. Masada Korkmazları tehdit eden İlyas'ın yeni planı ise herkesi şaşkına çeviriyor. Beklenen sonun yaşanmaması için Façalılar'ın da devreye girmesi lazım. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı bekleniyor.