Eski model Karahan Çantay Tayland'da yaşamını yitirdi

1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay'dan kötü haber geldi. Tayland'da yaşayan eski model ve oyuncu Çantay, Tayland'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, bir hemşirenin yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.