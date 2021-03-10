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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Eski model Karahan Çantay Tayland'da yaşamını yitirdi
1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay'dan kötü haber geldi. Tayland'da yaşayan eski model ve oyuncu Çantay, Tayland'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, bir hemşirenin yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 10.03.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 09:38
90'lı yılların ünlü isimlerinden olan Karahan Çantay hayatını kaybetti. 'Mr.Turkey 95' yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen ve 2000 yılında Tayland'a yerleşen Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Acı haber, bir hemşirenin Çantay'ın çalıştığı okulun Facebook grubunda yazdığı notla ortaya çıktı.
Çantay'ın cenazesinin Türkiye'ye nakledilmesi için çalışmalara başlandı.
Tayland'da matematik öğretmenliği yapan Çantay 2015'te İstanbul ziyaretinde şunları söylemişti: "En popüler olduğum dönemde işimi bırakıp gitmek zorunda kaldım. Zamanı gelince konuşurum belki."
KARAHAN ÇANTAY KİMDİR?
21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de doğdu. ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken 'Mr.Turkey 95' yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçildi. 1996 yılında ilk kez İstanbul'da düzenlenen Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü olmuştur.