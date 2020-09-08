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Haberler Galeri Hekimoğlu’nun güzel oyuncusu Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Hekimoğlu’nun güzel oyuncusu Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Ateş Hekimoğlu ile Zeynep arasında yaşanan duygusal yakınlaşmayla dikkat çeken Damla Colbay ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti. İşte Damla Colbay'ın o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 17:18
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Hekimoğlu’nun güzel oyuncusu Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirirken ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte Damla Colbay ve birçok ünlü ismin çocukluk fotoğrafı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hekimoğlu’nun güzel oyuncusu Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

ELİF DOĞAN

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Hekimoğlu’nun güzel oyuncusu Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

ELİF DOĞAN

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Hekimoğlu’nun güzel oyuncusu Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

ELİF DOĞAN

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  • 68
Hekimoğlu’nun güzel oyuncusu Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

ELİF DOĞAN