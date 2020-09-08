Hekimoğlu’nun güzel oyuncusu Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Ateş Hekimoğlu ile Zeynep arasında yaşanan duygusal yakınlaşmayla dikkat çeken Damla Colbay ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti. İşte Damla Colbay'ın o fotoğrafı...