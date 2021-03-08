Photoshopu abartan Seren Serengil alay konusu oldu!

Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu. Mustafa Rahman Tohma ile evlilik hazırlıkları süren Serengil, Instagram'dan 'Öğrencilik yıllarından bir alışkanlık sabahları en fanatik olduğum şey...' notuyla yeni bir paylaşımda bulundu. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü isimin 'öğrencilik yıllarından bir alışkanlık' notuyla yaptığı paylaşımında duvarı yamulttuğu görüldü.