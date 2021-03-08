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08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Photoshopu abartan Seren Serengil alay konusu oldu!
Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu. Mustafa Rahman Tohma ile evlilik hazırlıkları süren Serengil, Instagram'dan 'Öğrencilik yıllarından bir alışkanlık sabahları en fanatik olduğum şey...' notuyla yeni bir paylaşımda bulundu. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü isimin 'öğrencilik yıllarından bir alışkanlık' notuyla yaptığı paylaşımında duvarı yamulttuğu görüldü.
Giriş Tarihi: 08.03.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 09:22
Son dönemde yaşadığı rahatsızlıklar ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Seren Serengil, 'Öğrencilik yıllarından bir alışkanlık' diyerek yaptığı paylaşımla alay konusu oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Instagram paylaşımına 'photoshop' uyguladığı iddia edilen Seren Serengil, sosyal medyanın diline düştü.
Sağlık sorunları nedeniyle geçirdiği zor günlerde büyük destek olan Mustafa Rahman Tohma ile evlenme kararı alan Serengil, sosyal medyayı da aktif kullanmaya devam ediyor.
"DUVARLAR YAMULMUŞ"
Son olarak bir fırının önünde verdiği poz yayınlayan şarkıcı, gönderisine, "Öğrencilik yıllarından bir alışkanlık sabahları en fanatik olduğum şey kruvasandır. Ve İstanbul'un en iyisi burası kedi gibi cama yapışırken çekildiğimden belli sanırım" notunu düştü.
Seren Serengil'in paylaşımını görenler, 'Duvarlar yamulmuş' yorumunda bulundu. İşte Seren Serengil'in o paylaşımı;