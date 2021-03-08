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Photoshopu abartan Seren Serengil alay konusu oldu!

Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu. Mustafa Rahman Tohma ile evlilik hazırlıkları süren Serengil, Instagram'dan 'Öğrencilik yıllarından bir alışkanlık sabahları en fanatik olduğum şey...' notuyla yeni bir paylaşımda bulundu. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü isimin 'öğrencilik yıllarından bir alışkanlık' notuyla yaptığı paylaşımında duvarı yamulttuğu görüldü.

Giriş Tarihi: 08.03.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 09:22
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Photoshopu abartan Seren Serengil alay konusu oldu!

Son dönemde yaşadığı rahatsızlıklar ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Seren Serengil, 'Öğrencilik yıllarından bir alışkanlık' diyerek yaptığı paylaşımla alay konusu oldu.

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Photoshopu abartan Seren Serengil alay konusu oldu!

Instagram paylaşımına 'photoshop' uyguladığı iddia edilen Seren Serengil, sosyal medyanın diline düştü.

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Photoshopu abartan Seren Serengil alay konusu oldu!

Sağlık sorunları nedeniyle geçirdiği zor günlerde büyük destek olan Mustafa Rahman Tohma ile evlenme kararı alan Serengil, sosyal medyayı da aktif kullanmaya devam ediyor.

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Photoshopu abartan Seren Serengil alay konusu oldu!

"DUVARLAR YAMULMUŞ"

Son olarak bir fırının önünde verdiği poz yayınlayan şarkıcı, gönderisine, "Öğrencilik yıllarından bir alışkanlık sabahları en fanatik olduğum şey kruvasandır. Ve İstanbul'un en iyisi burası kedi gibi cama yapışırken çekildiğimden belli sanırım" notunu düştü.

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Photoshopu abartan Seren Serengil alay konusu oldu!

Seren Serengil'in paylaşımını görenler, 'Duvarlar yamulmuş' yorumunda bulundu. İşte Seren Serengil'in o paylaşımı;

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