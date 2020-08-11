11 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Prens Harry ve Meghan Markle ayrılığını anlatan Finding Freedom çıktı! Çarpıcı iddialar ortaya atıldı

Prens Harry ve Meghan Markle ayrılığını anlatan Finding Freedom çıktı! Çarpıcı iddialar ortaya atıldı

Prens Harry ve Meghan Markel İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılıklarıyla tüm dünyanın gündemine otururken çiftin bu kararı almasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılmıştı. Meghan Markle ve Kate Kate Middleton arasında yaşanan anlaşmazlıklar ayrılığın temel nedeni olarak gösterilirken, Kraliyet çalışanları Prens Harry ve ağabeyi Prens William arasında yaşanan ve giderek büyüyen anlaşmazlıkları işaret etmişti. Ayrılığın perde arkasının anlatıldığı Finding Freedom kitabı raflarda yerini alırken kapalı kapılar ardında yaşananlara dair çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 11.08.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 14:32
  • 1
  • 16
Prens Harry ve Meghan Markle ayrılığını anlatan Finding Freedom çıktı! Çarpıcı iddialar ortaya atıldı

Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılıklarının kaleme alındığı ve bir süredir bazı gazetelerde alıntıları yayınlanan Finding Freedom kitabı raflarda yerini aldı. Kitapta 31 Mart'ta resmi olarak aileden ayrılan Harry ve Meghan Markle ile ilgili çarpıcı iddialara yer verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Prens Harry ve Meghan Markle ayrılığını anlatan Finding Freedom çıktı! Çarpıcı iddialar ortaya atıldı

KARDEŞLER ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK GİDEREK BÜYÜDÜ

Omid Scobie ve Carolyn Durand'ın kaleme aldığı kitapta yer verilen iddialara göre, işlerin buraya varmasının en önemli sebebi, Prens Harry ile ağabeyi Prens William arasında yaşanan ve giderek büyüyen anlaşmazlıklar.

  • 3
  • 16
Prens Harry ve Meghan Markle ayrılığını anlatan Finding Freedom çıktı! Çarpıcı iddialar ortaya atıldı

MARKLE'I BİR TÜRLÜ BENİMSEYEMEDİ

İki yazarın ileri sürdüğüne göre William ile Harry arasındaki gerilimin en önemli sebeplerinden biri Meghan Markle konusunda aynı görüşleri paylaşmamaları. Prens William'ın, kardeşinin aşık olduğu kadını bir türlü benimseyememesi.

  • 4
  • 16
Prens Harry ve Meghan Markle ayrılığını anlatan Finding Freedom çıktı! Çarpıcı iddialar ortaya atıldı

HİTAP ŞEKLİ GERİLİMİ ARTIRDI

İleri sürülenlere göre William, Meghan Markle'dan sürekli "o kız" diye söz ediyordu. Bu durum da iki kardeşin arasının giderek açılmasına neden oldu.

  • 5
  • 16
Prens Harry ve Meghan Markle ayrılığını anlatan Finding Freedom çıktı! Çarpıcı iddialar ortaya atıldı

GERİLİM GÖRÜNDÜĞÜNDEN DAHA FAZLA

Finding Freedom adlı kitapta iki kardeş arasında yaşananlarla ilgili çok çarpıcı başka iddialar da yer alıyor.