Prens Harry ve Meghan Markle ayrılığını anlatan Finding Freedom çıktı! Çarpıcı iddialar ortaya atıldı

Prens Harry ve Meghan Markel İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılıklarıyla tüm dünyanın gündemine otururken çiftin bu kararı almasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılmıştı. Meghan Markle ve Kate Kate Middleton arasında yaşanan anlaşmazlıklar ayrılığın temel nedeni olarak gösterilirken, Kraliyet çalışanları Prens Harry ve ağabeyi Prens William arasında yaşanan ve giderek büyüyen anlaşmazlıkları işaret etmişti. Ayrılığın perde arkasının anlatıldığı Finding Freedom kitabı raflarda yerini alırken kapalı kapılar ardında yaşananlara dair çarpıcı iddialar ortaya atıldı.