10 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Prens Harry ile Kraliyet Ailesi’nden ayrılma kararı alan Meghan Markle ülkeyi terk etti

Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'nden ayrılacaklarını açıklamalarının ardından şok eden yeni bir gelişme yaşandı. Yeni yıl öncesi çıktıkları Amerika tatillerinden Pazartesi günü dönen Meghan Markle ve Prens Harry üst düzey görevlerinden ayrılacaklarını açıklayarak herkesi şoke etmişlerdi. Ayrılık haberinin yankıları sürerken Meghan Markle'ın İngiltere'den ayrılarak Kanada'da bulunan bebeğinin yanına gittiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 10.01.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 16:18
  • 1
  • 12
Prens Harry ile Kraliyet Ailesi’nden ayrılma kararı alan Meghan Markle ülkeyi terk etti

Altı haftalık Kuzey Amerika tatillerinden Pazartesi günü Londra'ya dönen Meghan Markle ve Prens Harry, sekiz aylık oğulları Archie'yi Kanada'da bakıcısıyla bırakmıştı.

  • 2
  • 12
Prens Harry ile Kraliyet Ailesi’nden ayrılma kararı alan Meghan Markle ülkeyi terk etti

İngiltere'de eşi Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekileceğini açıklayan Sussex Düşesi Meghan Markle ise Kanada'ya döndü.

  • 3
  • 12
Prens Harry ile Kraliyet Ailesi’nden ayrılma kararı alan Meghan Markle ülkeyi terk etti

ÇİFTİN GÜVENLİĞİ İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Çiftin kendisine danışmadan aldığı kararından düş kırıklığına uğradığı söylenen Kraliçe 2'nci Elizabeth'in oğlu Prens Charles ve Prens Harry'nin ağabeyi Prens William'dan soruna birkaç gün içinde çözüm bulmalarını istedi.

  • 4
  • 12
Prens Harry ile Kraliyet Ailesi’nden ayrılma kararı alan Meghan Markle ülkeyi terk etti

Saray yetkililerinin, İngiltere, Kanada ve ABD hükümetleriyle de görüşmeler yaptığı da haber verildi. Bu görüşmelerin çiftin korunması için yapılacak güvenlik harcamalarına odaklandığı belirtiliyor.

  • 5
  • 12
Prens Harry ile Kraliyet Ailesi’nden ayrılma kararı alan Meghan Markle ülkeyi terk etti

MEGHAN KANADA'YA DÖNDÜ

Saray yetkilileri dün Markle'ın Kanada'ya gittiğini BBC'ye doğruladı. İngiliz gazetelerine göre, Markle tatil dönüşü zaten Londra'da uzun süre kalmayı planlamıyordu. Çift Çarşamba günkü açıklamasında zamanlarını Kuzey Amerika ile İngiltere arasında böleceklerini ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaya çalışacaklarını açıklamıştı.