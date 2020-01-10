Prens Harry ile Kraliyet Ailesi’nden ayrılma kararı alan Meghan Markle ülkeyi terk etti
Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'nden ayrılacaklarını açıklamalarının ardından şok eden yeni bir gelişme yaşandı. Yeni yıl öncesi çıktıkları Amerika tatillerinden Pazartesi günü dönen Meghan Markle ve Prens Harry üst düzey görevlerinden ayrılacaklarını açıklayarak herkesi şoke etmişlerdi. Ayrılık haberinin yankıları sürerken Meghan Markle'ın İngiltere'den ayrılarak Kanada'da bulunan bebeğinin yanına gittiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 10.01.2020 16:14Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 16:18