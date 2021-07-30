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İbrahim Büyükak ve Nurdan Büyükak’ın oğlu Aslan Oktay bir aylık oldu! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Lise yıllarından beri aşk yaşayan İbrahim ve Nurdan Büyükak çifti, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sosyal medyada da ilgi odağı olan çift, geçtiğimiz ay ilk çocukları Aslan Oktay'ı kucağına almıştı. Bebeklerinin birinci ayını kutlayan Büyükak çifti, bebekleriyle yaptıkları paylaşımlarla beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 30.07.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 11:40
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İbrahim Büyükak ve Nurdan Büyükak’ın oğlu Aslan Oktay bir aylık oldu! Fotoğraflarına beğeni yağdı

İbrahim Büyükak, lise yıllarından beri aşk yaşadığı Nurdan Beşen ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, haziran ayında ilk çocukları Aslan Oktay'ı kucaklarına aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbrahim Büyükak ve Nurdan Büyükak’ın oğlu Aslan Oktay bir aylık oldu! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Oğullarının birinci ayı için aile arasında kutlama yapan Büyükak çifti, pasta kesti.

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İbrahim Büyükak ve Nurdan Büyükak’ın oğlu Aslan Oktay bir aylık oldu! Fotoğraflarına beğeni yağdı

İkiliden Beşen, çekildikleri fotoğrafları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

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İbrahim Büyükak ve Nurdan Büyükak’ın oğlu Aslan Oktay bir aylık oldu! Fotoğraflarına beğeni yağdı

BEĞENİ YAĞDI

Nurdan Beşen, paylaşımında, "Birinci ayın kutlu olsun canım oğlum" ifadelerini kullandı. Beşen'in aile fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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İbrahim Büyükak ve Nurdan Büyükak’ın oğlu Aslan Oktay bir aylık oldu! Fotoğraflarına beğeni yağdı

"AİLEMİZİN BESİN ZİNCİRİ"

Öte yandan önceki gün İbrahim Büyükak, Aslan'a süt içiren eşine elleriyle pide yedirdi. Nurdan Beşen de bu kareyi, "Ailemizin besin zinciri" notuyla paylaşmıştı.