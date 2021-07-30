İbrahim Büyükak ve Nurdan Büyükak’ın oğlu Aslan Oktay bir aylık oldu! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Lise yıllarından beri aşk yaşayan İbrahim ve Nurdan Büyükak çifti, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sosyal medyada da ilgi odağı olan çift, geçtiğimiz ay ilk çocukları Aslan Oktay'ı kucağına almıştı. Bebeklerinin birinci ayını kutlayan Büyükak çifti, bebekleriyle yaptıkları paylaşımlarla beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 30.07.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 11:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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