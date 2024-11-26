Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş son haliyle yeniden gündem oldu!

2005 yılında Survivor Türkiye: Büyük Macera yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başlayan Uğur Pektaş, rol arkadaşı Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Murathan isminde oğulları olan çift, 2011 yılında ise boşanmıştı.