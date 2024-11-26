26 Kasım 2024, Salı

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş son haliyle yeniden gündem oldu!

Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş son haliyle yeniden gündem oldu!

2005 yılında katıldığı Survivor yarışmasından sonra oyunculuğa başlayan Uğur Pektaş, asıl büyük çıkışını Arka Sokaklar dizisiyle yakalamıştı. Gamze Özçelik ile evliğinden bir oğlu olan eski oyuncu, her şeyi bırakıp inzivaya çekilmişti. Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşan süren Pektaş, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. İşte Uğur Pektaş'ın son hali...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.11.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:36
Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş son halini paylaştı!

2005 yılında Survivor Türkiye: Büyük Macera yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başlayan Uğur Pektaş, rol arkadaşı Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Murathan isminde oğulları olan çift, 2011 yılında ise boşanmıştı.

Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş son halini paylaştı!

Özellikle Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteriyle hafızalara kazınan Pektaş, kariyerinin zirvesindeyken, şanı şöhreti bırakıp, inzivaya çekilmişti.

Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş son halini paylaştı!

Uzun yıllar boyunca ekranlardan uzakta yaşayan oyuncu, şimdilerde son haliyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş son halini paylaştı!

Pektaş, son olarak kucağındaki kediyle verdiği pozunu "Dualiteden çıkabilirsen hissedebilirsin sadece" notuyla paylaştı.

Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş son halini paylaştı!

Son haliyle dikkat çeken ünlü oyuncunun Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş son halini paylaştı!

Uğur Pektaş'ın yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşırttı.

Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş son haliyle yeniden gündem oldu!

İşte Uğur Pektaş'ın son hali...