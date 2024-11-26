26 Kasım 2024, Salı
Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş son haliyle yeniden gündem oldu!
2005 yılında katıldığı Survivor yarışmasından sonra oyunculuğa başlayan Uğur Pektaş, asıl büyük çıkışını Arka Sokaklar dizisiyle yakalamıştı. Gamze Özçelik ile evliğinden bir oğlu olan eski oyuncu, her şeyi bırakıp inzivaya çekilmişti. Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşan süren Pektaş, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. İşte Uğur Pektaş'ın son hali...
Giriş Tarihi: 26.11.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:36