Popstar Bayhan'ın son hali gündem oldu! Yeni imajıyla Hintlilere benzetildi!

Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri olan Bayhan Gürhan, uzun süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Şarkıları kendine has tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Popstar Bayhan, bu sefer de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Yeni şarkısını takipçilerinin beğenisine sunmak için kamera karşısına geçen ünlü ismin son halini görenler tanımakta güçlük çekti.