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Popstar Bayhan'ın son hali gündem oldu! Yeni imajıyla Hintlilere benzetildi!

Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri olan Bayhan Gürhan, uzun süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Şarkıları kendine has tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Popstar Bayhan, bu sefer de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Yeni şarkısını takipçilerinin beğenisine sunmak için kamera karşısına geçen ünlü ismin son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 09:40
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Popstar Bayhan’ın son hali gündem oldu! Yeni imajıyla Hintlilere benzetildi!

Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Deniz Seki'nin jüri üyeliği yaptığı Popstar yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Bayhan Gürhan, yıllar geçse de unutulmadı.

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Popstar Bayhan’ın son hali gündem oldu! Yeni imajıyla Hintlilere benzetildi!

"Seninle Olmak Varya" şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Bayhan bir süredir ekranlardan uzak hayat yaşıyordu.

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Popstar Bayhan’ın son hali gündem oldu! Yeni imajıyla Hintlilere benzetildi!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki ile Popstar yarışmasında yaşadığı polemikle uzun yıllar adından söz ettiren kendine has şarkı söyleme tarzı olan Bayhan, hayat hikayesiyle de herkesi etkilemişti.

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Popstar Bayhan’ın son hali gündem oldu! Yeni imajıyla Hintlilere benzetildi!

Daha önce katıldığı bir programda hayatının kırılma noktasını anlatan Bayhan zorlu bir çocukluk geçirdiğini ve 5 yaşındayken annesinin gözü önünde intihar ettiğini söylemişti.

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Popstar Bayhan’ın son hali gündem oldu! Yeni imajıyla Hintlilere benzetildi!

Uzun süre sonra İngilizce şarkısıyla ortaya çıkan Popstar Bayhan'ı görenler gözlerine inanamadı.