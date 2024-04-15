Tıpatıp benziyorlar! Kıvanç Tatlıtuğ'un bir de annesini görün! Kurt Efe'nin babaannesi...

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. 2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başar Dizer çifti, mutlu evliliklerini Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Son olarak Aile dizisinde Aslan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncunu yaşı, eşi, işi derken annesi de merak konusu oldu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un güzeller güzeli annesi...