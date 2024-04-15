15 Nisan 2024, Pazartesi
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan olay yaratan itiraf! Müge Anlı'dan yardım istedi! "Bir ablamın daha babası çok ünlü"
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın 35 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararı ile 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu. Bu gelişme, Türkiye'de geniş yankı uyandırmış ve medya tarafından büyük ilgi görmüştü. Son olarak, Duygu Nebioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 15.04.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 08:54
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12