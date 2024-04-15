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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan olay yaratan itiraf! Müge Anlı'dan yardım istedi! "Bir ablamın daha babası çok ünlü"

Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın 35 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararı ile 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu. Bu gelişme, Türkiye'de geniş yankı uyandırmış ve medya tarafından büyük ilgi görmüştü. Son olarak, Duygu Nebioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 15.04.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 08:54
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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay yaratan itiraf! Bir ablamın daha babası çok ünlü

82 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden 2 kızı ve 2 torunu olduğu, yıllarca kabul etmediği haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay yaratan itiraf! Bir ablamın daha babası çok ünlü

Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya'daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay yaratan itiraf! Bir ablamın daha babası çok ünlü

Metin Akpınar'ın dünyaya gelen ikiz kızlarından olan Duygu Nebioğlu, yaşadıklarıyla ilgili Günaydın'a açıklamalar yaptı.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay yaratan itiraf! Bir ablamın daha babası çok ünlü

"MÜGE ANLI'DAN YARDIM TALEP EDİYORUM"

Annenize ulaşamadığınızı söylediniz. En son ne zaman görüştünüz?

Annemle en son 2010 yılında görüştüm. O zamandan beri görüşmüyorum. Babamın Metin Akpınar olduğunu yeni öğrenmiştim o zaman. Annem Almanya'da yaşadığı için, görüntülü konuşmuştuk. Karşılıklı çok gözyaşı da döktük. Ama bir daha ne aradı, ne de sordu. Dayımlarım ve teyzemlerin üzerinden de ulaşamıyorum. Annesi öldüğünde Türkiye'ye geldi ama benden gizlediler. Bizimle görüşmek istemiyor. Ben annemi bulmak istiyorum.

Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Gerekirse onun programına çıkarım. Müge Anlı'yı 15 yaşımdan beri takip ediyorum. Çok güveniyorum ona. Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay yaratan itiraf! Bir ablamın daha babası çok ünlü

Onun babası kabul ediyor mu?
Hayır asla kabul etmiyor. Ben yine Metin Akpınar'la görüşebildim. Babası, ablamla görüşmeyi bile kabul etmiyor. Ama dava sonuçlanınca benimki gibi uzun süre konuşulacak. Ben nasıl fiziksel olarak Metin Akpınar'a benziyorsam, o da babasına benziyor. Medya dünyasından çok ünlü bir isim. Bu konuya dair daha fazla konuşamam. Annem de galiba bu davanın sonucunu bekliyor. Dava sonuçlanınca ortaya çıkacak diye düşünüyorum.