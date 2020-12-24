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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Aşk 101'de son dakika gelişmesi! Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101'de son dakika gelişmesi! Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'in yeni sezonu için geri sayım başladı. 90'lı yıllarda bir gencin hikayesini konu edinen Aşk 101'in ikinci sezonunda ekibin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bu kapsamda dizinin takipçileri, yeni sezon tarihini araştırmaya başladılar. Peki, Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 24.12.2020 16:09 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 16:27
Yeni yıla girmemize sayılı günler kala en çok merak edilenlerden biri de, Aşk 101'in yeni sezon tarihi oldu. Yılbaşı öncesinde müjdeli haber bekleyen Aşk 10 takipçileri, Netflix'ten gelecek açıklamaları takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığına işaret edildi. Peki, Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Netflix'te yayınlanan Aşk 101'in 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadığı için yeni sezon tarihi de belli olmadı. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.
Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına
"No sad goodbyes" notunu düştü. AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI? Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder. Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.