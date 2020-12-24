Yeni yıla girmemize sayılı günler kala en çok merak edilenlerden biri de, Aşk 101'in yeni sezon tarihi oldu. Yılbaşı öncesinde müjdeli haber bekleyen Aşk 10 takipçileri, Netflix'ten gelecek açıklamaları takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığına işaret edildi. Peki, Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...