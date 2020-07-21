Cedi Osman’la aşk yaşayan Ebru Şahin estetiksiz haliyle şoke etti!

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu olan Ebru Şahin, basketbolcu Cedi Osman'la yaşadığı aşkla gündeme damga vurdu. Geçtiğimiz hafta Çeşme'de bir gece kulübünden birlikte çıkan ikili ertesi gün el ele kameralar karşısına çıkarak aşklarını ilan etmişlerdi. Çeşme'deki tatillerine devam eden ikili plaj fotoğraflarıyla magazin gündemine otururken Ebru Şahin'in yıllar öncesine ait fotoğrafı da olay oldu. Gösterdiği başarılı oyunculuğun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Ebru Şahin, ortaya çıkan estetiksiz fotoğraflarıyla şaşırttı. İşte Ebru Şahin'in yaşadığı değişimi...