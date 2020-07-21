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Fatih Ürek estetik ve filtreyi fazla kaçırdı! Görenler tanıyamadı

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle adından söz ettirirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile düştü. Seda Sayan'la paylaştığı fotoğrafta filtreyi fazla kaçıran Fatih Ürek'i görenler tanıyamadı. Ürek'in fotoğrafına "Tavşan kardeşler" gibi tuhaf yorumlar yaptı.

Giriş Tarihi: 21.07.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 11:31
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Fatih Ürek estetik ve filtreyi fazla kaçırdı! Görenler tanıyamadı

Gelinim Mutfakta isimli programda uzun süredir sunuculuk yapan Fatih Ürek, yakın dostlarıyla tatile çıktı.

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Fatih Ürek estetik ve filtreyi fazla kaçırdı! Görenler tanıyamadı

Dostlarıyla olan tatil fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan tecrübeli sunucu son olarak yakın dostu Seda Sayan'la bir fotoğraf paylaştı.

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Fatih Ürek estetik ve filtreyi fazla kaçırdı! Görenler tanıyamadı

Ürek'in "Çok özlemişim canım benim" notuyla paylaştığı fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları paylaşıma bir kez daha bakma ihtiyacı hissetti.

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Fatih Ürek estetik ve filtreyi fazla kaçırdı! Görenler tanıyamadı

Filtreyi fazla kaçıran Ürek'in Seda Sayan'la aşırı benzerliği takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.

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Fatih Ürek estetik ve filtreyi fazla kaçırdı! Görenler tanıyamadı

İkilinin pozunda özellikle dişlerin aynı olması "Tavşan kardeşler" gibi tuhaf yorumların gelmesine neden oldu.