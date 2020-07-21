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Fatih Ürek estetik ve filtreyi fazla kaçırdı! Görenler tanıyamadı
Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle adından söz ettirirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile düştü. Seda Sayan'la paylaştığı fotoğrafta filtreyi fazla kaçıran Fatih Ürek'i görenler tanıyamadı. Ürek'in fotoğrafına "Tavşan kardeşler" gibi tuhaf yorumlar yaptı.
Giriş Tarihi: 21.07.2020 11:26Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 11:31