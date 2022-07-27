Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun reklam aşkı bitti! Sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Yargı dizisiyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun reyting oyunu bitti. Yakışıklı oyuncu, önceki gün gerçek aşkıyla görüntülenip aylardır şişirilen reklam balonunu patlattı. Kız arkadaşıyla objektiflere yakalanan Urgancıoğlu'nun yanındaki ismin kim olduğu da ortaya çıktı. Uzun yıllardır aşk yaşadığı Zeynep Oymak ile yollarını ayırdığı konuşulan oyuncunun gönlünü Burcu Denizer'e kaptırdığı iddia edildi.