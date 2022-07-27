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Haberler Galeri Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun reklam aşkı bitti! Sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun reklam aşkı bitti! Sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Yargı dizisiyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun reyting oyunu bitti. Yakışıklı oyuncu, önceki gün gerçek aşkıyla görüntülenip aylardır şişirilen reklam balonunu patlattı. Kız arkadaşıyla objektiflere yakalanan Urgancıoğlu'nun yanındaki ismin kim olduğu da ortaya çıktı. Uzun yıllardır aşk yaşadığı Zeynep Oymak ile yollarını ayırdığı konuşulan oyuncunun gönlünü Burcu Denizer'e kaptırdığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 27.07.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 14:50
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Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun reklam aşkı bitti! Sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun adı bir reklam çalışması olarak sürekli rol arkadaşı Pınar Deniz ile anılıyordu.

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Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun reklam aşkı bitti! Sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Ancak gerçek ortaya çıktı.

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Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun reklam aşkı bitti! Sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Bir süredir Karadeniz'deki bir yoga kampında olan yakışıklı oyuncu, önceki gün gerçek sevgilisiyle yakalandı.

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Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun reklam aşkı bitti! Sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

HIZLICA UZAKLAŞTILAR

Mütevazı motosikletleriyle Etiler'de birkaç tur attıktan sonra Beşiktaş'ta bulunan bir benzin istasyonunun yolunu tutan sevgililer, buradan 100 TL'lik yakıt almalarının ardından gezintilerine kaldıkları yerden devam ettiler.

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Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun reklam aşkı bitti! Sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Görüntülendiklerini fark etmeleriyle şaşkınlıklarını gizleyemeyen ikili, hızla bulundukları yerden uzaklaştılar.