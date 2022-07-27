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Esra Dermancıoğlu'nun estetik göndermesine Seda Sayan kayıtsız kalamadı! Cevabı olay oldu

Sosyal medyadan paylaştığı eğlenceli videolarla adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, son paylaşımıyla dikkat çekti. Saç kurutma makinesiyle çektiği video ile estetik göndermesi yapan Dermancıoğlu takipçilerini güldürürken Seda Sayan paylaşıma kayıtsız kalamadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.07.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 14:00
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Esra Dermancıoğlu’nun estetik göndermesine Seda Sayan kayıtsız kalamadı! Cevabı olay oldu

Rol aldığı dizilerin yanı sıra zaman zaman yaptığı çıkışlar ve açıklamalarla magazin camiasında çok konuşulan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı estetik göndermesiyle gündem oldu.

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Esra Dermancıoğlu’nun estetik göndermesine Seda Sayan kayıtsız kalamadı! Cevabı olay oldu

"ÇOK PARA VEREMEYEN VARSA..."

Sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapan Dermancıoğlu, "Çocuklar saçlarımı kuruturken fark ettim. Estetiğe çok para veremeyen varsa, bunu uzun süre yaparsanız, öyle kalıyor olabilirsiniz." dedi.

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Esra Dermancıoğlu’nun estetik göndermesine Seda Sayan kayıtsız kalamadı! Cevabı olay oldu

Dermancıoğlu'nun paylaşımına yakın dostu Beren Saat, gülücük emojisi yaparken, Seda Sayan'ın yorumuna gelen cevap dikkat çekti.

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Esra Dermancıoğlu’nun estetik göndermesine Seda Sayan kayıtsız kalamadı! Cevabı olay oldu

Seda Sayan'ın 'Seviyorum seni' yorumuna gelen, 'Senin bir derdin yok, her tarafın estetik zaten Seda Ablam' yorumuna sessiz kalmayan Dermancıoğlu, 'Şşşt Seda'ma laf yok' yanıtını verdi.

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Esra Dermancıoğlu’nun estetik göndermesine Seda Sayan kayıtsız kalamadı! Cevabı olay oldu

TATİL SONRASI ESTETİK

Geçtiğimiz haftalarda eşiyle Hollanda'ya giden Seda Sayan, tatilden döner dönmez soluğu yeniden estetik merkezinde alan Seda Sayan bir kez daha operasyon geçirdi. Bu defa yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptırdı.