27 Temmuz 2022, Çarşamba
Esra Dermancıoğlu'nun estetik göndermesine Seda Sayan kayıtsız kalamadı! Cevabı olay oldu
Sosyal medyadan paylaştığı eğlenceli videolarla adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, son paylaşımıyla dikkat çekti. Saç kurutma makinesiyle çektiği video ile estetik göndermesi yapan Dermancıoğlu takipçilerini güldürürken Seda Sayan paylaşıma kayıtsız kalamadı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.07.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 14:00
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