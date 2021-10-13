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Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı: Dengeleri değiştirecek, gözlere yaş düşecek! Hayalet edasıyla etrafta dolaştı!
TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkan dizide herkes Ceylan karakterini merak ediyordu. Yayınlanan bölümde Ceylan'ın ekrana gelmemesi sonrasında gözler fragmana çevrildi. Han ile Rüya arasında yakınlaşmanın olması, Ceylan karakterinin ortaya çıkacağı intibasını uyandırıyor. Diziyi takip edenler yeni bölüm fragmanı için meraklı bekleyişini sürdürüyor.
Giriş Tarihi: 13.10.2021 00:20Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 00:20