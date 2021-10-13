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Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı: Dengeleri değiştirecek, gözlere yaş düşecek! Hayalet edasıyla etrafta dolaştı!

TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkan dizide herkes Ceylan karakterini merak ediyordu. Yayınlanan bölümde Ceylan'ın ekrana gelmemesi sonrasında gözler fragmana çevrildi. Han ile Rüya arasında yakınlaşmanın olması, Ceylan karakterinin ortaya çıkacağı intibasını uyandırıyor. Diziyi takip edenler yeni bölüm fragmanı için meraklı bekleyişini sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 13.10.2021 00:20 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 00:20
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Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı: Dengeleri değiştirecek, gözlere yaş düşecek! Hayalet edasıyla etrafta dolaştı!

Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı: Dengeleri değiştirecek, gözlere yaş düşecek. Hayalet edasıyla etrafta dolaştı. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı heyecan uyandıran yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde Gülben'in kız isteme töreni ve Naci'nin dönüşü geceye damga vurmuştur. Yeni bölümde Ceylan karakterinin diziye dahil olacağını bekleyenler büyük hayal kırıklığına uğradı. Hal böyle olunca gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı: Dengeleri değiştirecek, gözlere yaş düşecek! Hayalet edasıyla etrafta dolaştı!

MASUMLAR APARTMANI 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1'in heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Dizinin hayranları yeni bölüm fragmanını bekliyor. Ancak Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yayınlandığı anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı: Dengeleri değiştirecek, gözlere yaş düşecek! Hayalet edasıyla etrafta dolaştı!

MASUMLAR APARTMANI 42. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur. Safiye, bir yandan Gülben'le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci'nin dönüşünün sevincini yaşar.

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Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı: Dengeleri değiştirecek, gözlere yaş düşecek! Hayalet edasıyla etrafta dolaştı!

Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye'nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Naci'ninse bambaşka bir planı vardır.

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Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı: Dengeleri değiştirecek, gözlere yaş düşecek! Hayalet edasıyla etrafta dolaştı!

Kendi yasını unutup ailesini toparlama derdine düşen Han, Safiye'ye gelen bir haberle sarsılır. Rüya ise Han'la ilgili yeni öğrendiği bir bilginin peşine düşer.