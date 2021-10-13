Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı: Dengeleri değiştirecek, gözlere yaş düşecek! Hayalet edasıyla etrafta dolaştı!

MASUMLAR APARTMANI 42. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur. Safiye, bir yandan Gülben'le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci'nin dönüşünün sevincini yaşar.