Pınar Altuğ’dan aldatma sorusuna sert tepki: Sana ne ya da kime ne!

"BOŞANMA KARARINI DİZİDEYKEN ALDIM"

Bu cevapla Jülide Ateş'e de sert çıkan Altuğ, "Pınar Altuğ dipten nasıl çıktı?" sorusuna ise "Ben Çocuklar Duymasın dizisinde oynarken boşanma kararı aldım. Bu kararı bilen Birol Güven vardı. Ben Birol'a 'Böyle bir karar aldım. Rolüme zarar verebilir istersen gidebilirim' dedim. O da 'Saçmalama böyle bir şey olabilir mi?' dedi. Öyle bir şey oldu ki biz sonradan el sıkıştık ve gittik. Kendim istedim. Bir şeyler olunca 'Ben gidiyorum' dedim. O da 'Tamam' dedi" ifadelerini kullandı.