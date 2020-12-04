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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Pınar Altuğ’dan aldatma sorusuna sert tepki: Sana ne ya da kime ne! Pınar Altuğ’dan aldatma sorusuna sert tepki: Sana ne ya da kime ne!
Pınar Altuğ Atacan, Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk oldu. Özel hayatına dair samimi açıklamalar yapan Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna çok sert yanıt verdi. Eski evliliğiyle ilgili soru sorulmasına sinirlenen Altuğ, "Sana ne ya da kime ne! İlk kocamla evlenirken 'Seviyor musun' diye sordunuz mu? " dedi.
Giriş Tarihi: 04.12.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 10:06
Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk olan Pınar Altuğ, önceki evliliğiyle ilgili sorulan soruya sert tepki gösterdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR "BEN BİRİSİNİN YUVASINI BOZMADIM"
"Pınar Altuğ aldatan kadın mı?" sorusuna, "Sana ne ya da kime ne! İlk kocamla evlenirken 'Seviyor musun' diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Hayatımın hiçbir döneminde özel hayatımla ilgili konuşmadım. Ben birinin yuvasını bozmadım. Ben kendi evliliğimi bitirdim. Geriye dönüp bunları konuşmak çok saçma" yanıtını verdi.
"BOŞANMA KARARINI DİZİDEYKEN ALDIM"
Bu cevapla Jülide Ateş'e de sert çıkan Altuğ, "Pınar Altuğ dipten nasıl çıktı?" sorusuna ise "Ben Çocuklar Duymasın dizisinde oynarken boşanma kararı aldım. Bu kararı bilen Birol Güven vardı. Ben Birol'a 'Böyle bir karar aldım. Rolüme zarar verebilir istersen gidebilirim' dedim. O da 'Saçmalama böyle bir şey olabilir mi?' dedi. Öyle bir şey oldu ki biz sonradan el sıkıştık ve gittik. Kendim istedim. Bir şeyler olunca 'Ben gidiyorum' dedim. O da 'Tamam' dedi" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Pınar Altuğ, eşi Umut Elçioğlu'nu Kocaeli'nde askerlik yaparken, Tony Teodoridis ile aldattığı iddia edilmişti. Karısının tavırlarından şüphelenen Elçioğlu, askerde izne ayrılarak hiç kimseye haber vermeden evine gitmiş ve camdan kaçmaya çalışan Tony'yi gördüğünü öne sürmüştü.
"NE EKERSENİZ ONU BİÇERSİNİZ"
Daha sonra Tony Teodoridis, Pınar Altuğ'un kendisini de Can Tezal ile aldattığını itiraf ederek, "Ne ekerseniz onu biçersiniz. Umut Elçioğlu'nun başına ne geldiyse, aynısı benim başıma da geldi. O ne hissettiyse aynısı ben de hissediyorum. Ama ben Umut kadar sinirli değilim. Çünkü ben evli değildim" demişti.