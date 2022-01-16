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Haberler Galeri Pınar Altuğ selülitlerinin kurbanı olmuştu! Pınar Altuğ bu kez gençlik fotoğrafıyla gündemde: Kayınvalideden jet yorum

Pınar Altuğ selülitlerinin kurbanı olmuştu! Pınar Altuğ bu kez gençlik fotoğrafıyla gündemde: Kayınvalideden jet yorum

Geçen gün Nişantaşı'nda minisiyle gazetecilere yakalanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, ters ışık kurbanı oldu ve magazin gündemine oturdu. Bacakları selülitli ve oldukça kalın görüntülenen Pınar Altuğ, geçen hafta hamilelik paylaşımıyla da en fazla konuşulan ünlüler arasında yerini aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, son zamanlarda geçmişe giden paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. 'Doktorlar' dizisinde tanıdığımız oyuncu Yağmur Atacan ile mutlu evliliği ve güzeller güzeli kızı Su'nun eşine benzerliğiyle sık sık konuşulan ünlü oyuncu, nostaljik paylaşımlarıyla yine ilgi odağı oldu. Pınar Altuğ'un bu paylaşımına kayın validesi Nurdan Beykont'tan jet yorum geldi . İşte ünlü oyuncunun gençliği…

Giriş Tarihi: 16.01.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 11:42
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Pınar Altuğ selülitlerinin kurbanı olmuştu! Pınar Altuğ bu kez gençlik fotoğrafıyla gündemde: Kayınvalideden jet yorum

Türk televizyonlarının hafızalara kazınan dizilerinden 'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i ünlü oyuncu Pınar Altuğ, özel hayatı ve projeleriyle gündemdeki yerini koruyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pınar Altuğ selülitlerinin kurbanı olmuştu! Pınar Altuğ bu kez gençlik fotoğrafıyla gündemde: Kayınvalideden jet yorum

PINAR ALTUĞ KAÇ YAŞINDA?

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 47 yaşındaki Pınar Altuğ, son paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu.

Ünlü oyuncu Altuğ, şu sıralar nostaljik paylaşımlarıyla gündemde…

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Pınar Altuğ selülitlerinin kurbanı olmuştu! Pınar Altuğ bu kez gençlik fotoğrafıyla gündemde: Kayınvalideden jet yorum

HER HAFTA GEÇMİŞTEN BİR POST

Ünlü oyuncudan artık bir klasik haline gelen geçmiş paylaşımlarına dün bir yenisini ekledi.

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Pınar Altuğ selülitlerinin kurbanı olmuştu! Pınar Altuğ bu kez gençlik fotoğrafıyla gündemde: Kayınvalideden jet yorum

Dün bir paylaşımda bulunan Altuğ, Nisan 2004 yılında yer aldığı bir dizi projesinden fotoğraf paylaştı.

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Pınar Altuğ selülitlerinin kurbanı olmuştu! Pınar Altuğ bu kez gençlik fotoğrafıyla gündemde: Kayınvalideden jet yorum

KAYIN VALİDEDEN TAM DESTEK

Altuğ'un paylaştığı bu fotoğrafa kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan yorum da gecikmedi.