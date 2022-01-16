Pınar Altuğ selülitlerinin kurbanı olmuştu! Pınar Altuğ bu kez gençlik fotoğrafıyla gündemde: Kayınvalideden jet yorum

Geçen gün Nişantaşı'nda minisiyle gazetecilere yakalanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, ters ışık kurbanı oldu ve magazin gündemine oturdu. Bacakları selülitli ve oldukça kalın görüntülenen Pınar Altuğ, geçen hafta hamilelik paylaşımıyla da en fazla konuşulan ünlüler arasında yerini aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, son zamanlarda geçmişe giden paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. 'Doktorlar' dizisinde tanıdığımız oyuncu Yağmur Atacan ile mutlu evliliği ve güzeller güzeli kızı Su'nun eşine benzerliğiyle sık sık konuşulan ünlü oyuncu, nostaljik paylaşımlarıyla yine ilgi odağı oldu. Pınar Altuğ'un bu paylaşımına kayın validesi Nurdan Beykont'tan jet yorum geldi . İşte ünlü oyuncunun gençliği…