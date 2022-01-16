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Haberler Galeri Ebru Şallı’ya kocası Uğur Akkuş’tan romantik jest! Çiçeklere balonlara boğulan manken Ebru Şallı düşman çatlattı

Ebru Şallı’ya kocası Uğur Akkuş’tan romantik jest! Çiçeklere balonlara boğulan manken Ebru Şallı düşman çatlattı

Ünlü manken Ebru Şallı, kocası Uğur Akkuş ile bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürerken tekrar gündem oldu. Ünlü mankenin doğum günü için eşi oldukça romantik bir hazırlık yaptı. Yeni yaşını eşi ile evinde kutlayan Ebru Şallı, hayran kaldığı sürprizin her detayını paylaştı. Şallı, takipçilerini güzelliğiyle kendine hayran bırakırken paylaşımı ise yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Peki ünlü güzel kaç yaşında? İşte Ebru Şallı'nın aklını başından alan doğum günü sürprizi…

Giriş Tarihi: 16.01.2022 15:18 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 15:23
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Ebru Şallı’ya kocası Uğur Akkuş’tan romantik jest! Çiçeklere balonlara boğulan manken Ebru Şallı düşman çatlattı

Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı'nın doğum gününü en ince detayına kadar düşündü.

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Ebru Şallı’ya kocası Uğur Akkuş’tan romantik jest! Çiçeklere balonlara boğulan manken Ebru Şallı düşman çatlattı

15 Ocak 1977'de dünyaya gelen Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş, manken eşini sürprizlere boğdu.

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Ebru Şallı’ya kocası Uğur Akkuş’tan romantik jest! Çiçeklere balonlara boğulan manken Ebru Şallı düşman çatlattı

Pastasından, güllerine, masa süslerinden balonlarına kadar her detayını düşünen Akkuş, tabir yerindeyse Şallı'nın aklını bşaından aldu.

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Ebru Şallı’ya kocası Uğur Akkuş’tan romantik jest! Çiçeklere balonlara boğulan manken Ebru Şallı düşman çatlattı

Uğur Akkuş'un evde hazırladığı romantik sürprizi Şallı'nın ayaklarını yerden kesti.

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Ebru Şallı’ya kocası Uğur Akkuş’tan romantik jest! Çiçeklere balonlara boğulan manken Ebru Şallı düşman çatlattı

Ebru Şallı, eşinin hazırladığı sürpriz doğum günü ile ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı karelere, "Doğum günüm için, tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ederim. Ayrınca beni balonlara, kalplere, sevgiye ve öpücüklere boğan eşime çok teşekkür ederim." notunu düştü.