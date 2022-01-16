Ebru Şallı’ya kocası Uğur Akkuş’tan romantik jest! Çiçeklere balonlara boğulan manken Ebru Şallı düşman çatlattı

Ünlü manken Ebru Şallı, kocası Uğur Akkuş ile bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürerken tekrar gündem oldu. Ünlü mankenin doğum günü için eşi oldukça romantik bir hazırlık yaptı. Yeni yaşını eşi ile evinde kutlayan Ebru Şallı, hayran kaldığı sürprizin her detayını paylaştı. Şallı, takipçilerini güzelliğiyle kendine hayran bırakırken paylaşımı ise yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Peki ünlü güzel kaç yaşında? İşte Ebru Şallı'nın aklını başından alan doğum günü sürprizi…