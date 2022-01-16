16 Ocak 2022, Pazar
Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor! Açıklamaları yürek sızlattı: Beni hayatta tutan evlatlarım ve yeğenlerim
Ünlü türkücü Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmenin acısını yaşıyor. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından ilk defa Günaydın'a konuşan ünlü sanatçı Alişan, içinden geçtiği zor zamanları "Evli olmasaydım, ailem olmasaydı böyle bir kayıpta her şeyi bırakıp gitmiştim. Beni hayatta tutan evlatlarım ve yeğenlerim" ifadeleriyle dile getirdi.
Giriş Tarihi: 16.01.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 09:57
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