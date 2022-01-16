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Haberler Galeri Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor! Açıklamaları yürek sızlattı: Beni hayatta tutan evlatlarım ve yeğenlerim

Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor! Açıklamaları yürek sızlattı: Beni hayatta tutan evlatlarım ve yeğenlerim

Ünlü türkücü Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmenin acısını yaşıyor. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından ilk defa Günaydın'a konuşan ünlü sanatçı Alişan, içinden geçtiği zor zamanları "Evli olmasaydım, ailem olmasaydı böyle bir kayıpta her şeyi bırakıp gitmiştim. Beni hayatta tutan evlatlarım ve yeğenlerim" ifadeleriyle dile getirdi.

Giriş Tarihi: 16.01.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 09:57
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Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor! Açıklamaları yürek sızlattı: Beni hayatta tutan evlatlarım ve yeğenlerim

Ünlü türkücü Alişan, acı kaybının ardından Günaydın'a ilk defa konuştu. İşte detaylar….

Alişan'ı bundan tam 15 yıl önce henüz mesleğe yeni başlarken tanımıştım. Gazetecilerin hepsiyle arası iyi olan bir ünlü o. Her zaman içten, samimi, doğal. Ekranda ne görüyorsanız yanınızda da aynı kişi. Yıllar onu hiç değiştirmedi. Biz onun gözlerinin içi gülen, esprili, içten, neşesiyle etrafa enerji saçan haline çok alışkındık. Ancak biricik kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefat etmesiyle eski neşesi bir anda yok oldu. Alişan, çocukları ve yeğenleri için sahnelere, ekranlara geri döndü. Kardeşini kaybetmesinin ardından 6 ay geçti ve sonunda konuşacak gücü kendinde buldu. Ünlü şarkıcı, bazen tebessümle ama çoğu zaman ağlayarak yaşadıklarını anlattı.

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Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor! Açıklamaları yürek sızlattı: Beni hayatta tutan evlatlarım ve yeğenlerim

"Sahnede onu her göremeyişimde kahroluyorum"

YAŞADIĞINIZ ACI KAYIPTAN SONRA İŞİNİZE NE ZAMAN GERİ DÖNEBİLDİNİZ?

Tam 45 gün sonra işe döndüm. Selçuk hastanede yoğun bakımda yatarken günde 2 kere 10-15 kişiyle gidip dua ediyorduk. Kapıda bekleyip ona güzel enerji gitsin diye sohbet ediyorduk. (Ağlamaya başlıyor) 15'inci gün Buse'nin omzunda 'Eğer Selçuk'a bir şey olursa ben bir daha bu işi yapamam' demiştim. Nasıl şarkı söyleyeceğim, insanları nasıl eğlendireceğim diyordum. Kardeşim rahmetli olduktan sonra da aynı şeyleri düşündüm. 45 gün boyunca kendimle mücadele ettim. Selçuk benim sadece kardeşim değil aynı zamanda menajerimdi. Her işimde, her dakikamda yanımdaydı. Sahneye çıkıp onu görüp rahatlıyordum. Sahnede onu her göremeyişimde kahroluyorum. Yaşamayan bunları bilemez. Ateş düştüğü yeri yakar lafını başına geldiğinde anlıyorsun. Ölümün bu kadar yakın olduğunu anlayamamıştım.

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Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor! Açıklamaları yürek sızlattı: Beni hayatta tutan evlatlarım ve yeğenlerim

"Konserime çıkarken sakinleştirici içtim"

SAHNEDE ŞARKI SÖYLERKEN NE HİSSEDİYORSUNUZ?

İlk konserime çıkarken sakinleştirici içtim. Tir tir titriyordum. Yapamayacağımı düşünüyordum. 'Kardeşin ölmüş bir ay sonra sahneye çıkıyorsun' diye düşünenler oldu. Ama bu benim mesleğim. Ne yapayım? Yapacağım başka iş yok ki. Bugüne kadar ufak bir iki ticaret yaptım ve başarısız oldum. Yaz boyu Selçuk'un aldığı 30-40 tane düğün ve konser vardı. Onları iptal etmiştim. Paralarını iade ettim. Ama bir sanatçı var, onunla yaşadığım olayı asla unutmayacağım.

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Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor! Açıklamaları yürek sızlattı: Beni hayatta tutan evlatlarım ve yeğenlerim

"Bir daha beni gördüğü yerde selam vermesin"

NE YAŞADINIZ?

Bir sanatçı var, adını verip onu gündeme getirmek istemiyorum. Paraya hiç ihtiyacı olmayan, tanıdığım biri. Daha önce anlaştığım bir iş vardı ve sahneye çıkamayacağım için aldığım kaporaları iade edeceğimi söyledim. Organizatör başka bir şarkıcıyla anlaşmış. Kardeşimin vefatının 12'nci günüydü, bu şarkıcının menajeri kuzenimi arayıp 'Sanatçım parasını almadan sahneye çıkmıyor' dedi. Ben de kuzenimi arattırdım ve 'Para bende, çıksın pazartesi vereceğim' dedim. Zaten dünya başıma yıkılmış, gözüm hiçbir şey görmüyor. Ama ısrar etti ve ben parasını o haldeyken yolladım. O şekilde çıkıp konser verdi. Aylar sonra menajeri aradı, 'Bir daha beni gördüğü yerde selam vermesin' dedim. O da 'Sanatçının haberi yok, ben yaptım' diye cevap verdi. Ama sanatçının haberi olmadan menajerinin asla böyle bir şey yapamayacağını biliyorum. Selçuk'un ölümünden sonra herkes bana destek oldu. Bir tek bu olayı unutmuyorum.

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Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor! Açıklamaları yürek sızlattı: Beni hayatta tutan evlatlarım ve yeğenlerim

"Kendime bir söz verdim"

O GÜNLERDE KİMLER ARAYIP SİZE MORAL VERDİ?

Hayatımda bir kere bile sohbet etmediğim Ajda Pekkan aradı. Sibel Can hemen aradı. Hülya Avşar bütün hastane sürecinde destek oldu; karşılıklı ağlaştık. Demet (Akalın) zaten aileden biri, her gün görüştük. Çağla (Şıkel) da aynı şekilde. Tanımadığım bir sürü insan aradı, çok şaşırdım. Allah hepsinden razı olsun. O zaman kendime bir söz verdim. Bundan sonra kimseyle polemiğe girip küs kalmayacağım dedim. Sayın Cumhurbaşkanımız, kardeşim entübe olduğu gün arayıp bana moral verdi, her türlü yardımı yapacağını söyledi. Sağlık Bakanımız aradı. Ayrıca bütün parti ve belediye başkanları, milletvekilleri de aradı.