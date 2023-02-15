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Pınar Altuğ sahte ihbarlara isyan etti: İnsanların haklarını gasp ediyorsunuz

Türkiye deprem felaketini yaşarken tüm ülke yaraları sarmak için seferber oldu. Ünlü isimler hazırladıkları kolilerle ve topladıkları yardımlarla bölgeye destek olmaya çalışırken kimi de bölgeye giderek çalıştı. İlk günden beri canla başla çalışan isimlerden olan Pınar Altuğ sahte ihbarlara isyan etti. "Lütfen yapmayın" diyen Altuğ, "Yardıma ihtiyacı olan insanların haklarını gasp etmiş oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 15.02.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 09:52
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Pınar Altuğ sahte ihbarlara isyan etti: İnsanların haklarını gasp ediyorsunuz

10 ili vuran deprem felaketinin ardından depremzedelere yardım toplamak için seferber olan isimlerden biri de Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan oldu.

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Pınar Altuğ sahte ihbarlara isyan etti: İnsanların haklarını gasp ediyorsunuz

Yağmur Atacan off road ekibiyle birlikte ulaşılamayan köylere yardım götürürken Pınar Altuğ da İstanbul'dan yardımlara destek oldu.

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Pınar Altuğ sahte ihbarlara isyan etti: İnsanların haklarını gasp ediyorsunuz

Sosyal medyadan gelen yardım çağrılarına cevap vermeye çalışan Altuğ, deprem bölgelerinden kendilerine gelen sahte ihbarlara isyan etti.

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Pınar Altuğ sahte ihbarlara isyan etti: İnsanların haklarını gasp ediyorsunuz

"İNSANLRIN HAKLARINI GASP EDİYORSUNUZ"

Altuğ, "Günlerdir farklı yerlerden yardım çağrıları geliyor. 'Bizim şu ürünlere ihtiyacımız var, şurada ürünümüz depomuz var bize ulaştırılması için yardımcı olabilir misiniz?' diye... Her türlü konuya destek vermeye çalışıyoruz. Sonra bir bakıyoruz, orada öyle bir yardım ihtiyacı yok ya da bu tarafta öyle bir ürün yok. Lütfen yapmayın. Emeğe, yakıta, zamana, o insanlara yazık. Hem de diğer tarafta yardıma ihtiyacı olan insanların haklarını gasp etmiş oluyorsunuz" dedi.

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Pınar Altuğ sahte ihbarlara isyan etti: İnsanların haklarını gasp ediyorsunuz

YAĞMUR ATACAN VERDİĞİ YANIT İLE GÖNÜLLERİ FETHETTİ!

Off road yaptığı bilinen oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları donanımlı 15 arazi aracı ile depremden etkilenen Hatay'a gitmişti.