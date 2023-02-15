Pınar Altuğ sahte ihbarlara isyan etti: İnsanların haklarını gasp ediyorsunuz

"İNSANLRIN HAKLARINI GASP EDİYORSUNUZ"

Altuğ, "Günlerdir farklı yerlerden yardım çağrıları geliyor. 'Bizim şu ürünlere ihtiyacımız var, şurada ürünümüz depomuz var bize ulaştırılması için yardımcı olabilir misiniz?' diye... Her türlü konuya destek vermeye çalışıyoruz. Sonra bir bakıyoruz, orada öyle bir yardım ihtiyacı yok ya da bu tarafta öyle bir ürün yok. Lütfen yapmayın. Emeğe, yakıta, zamana, o insanlara yazık. Hem de diğer tarafta yardıma ihtiyacı olan insanların haklarını gasp etmiş oluyorsunuz" dedi.