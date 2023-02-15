15 Şubat 2023, Çarşamba
Pınar Altuğ sahte ihbarlara isyan etti: İnsanların haklarını gasp ediyorsunuz
Türkiye deprem felaketini yaşarken tüm ülke yaraları sarmak için seferber oldu. Ünlü isimler hazırladıkları kolilerle ve topladıkları yardımlarla bölgeye destek olmaya çalışırken kimi de bölgeye giderek çalıştı. İlk günden beri canla başla çalışan isimlerden olan Pınar Altuğ sahte ihbarlara isyan etti. "Lütfen yapmayın" diyen Altuğ, "Yardıma ihtiyacı olan insanların haklarını gasp etmiş oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 15.02.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 09:52
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