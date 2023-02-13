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Kahtalı Mıçe depreme Adıyaman'da yakalandı! Acıların en büyüğünü yaşadı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde ağır yıkım ve can kaybına neden iki büyük deprem Türkiye'yi yasa boğdu. 8. günde de mucize kurtuluşlar gerçekleşmeye devam ederken Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan'dan acı haber geldi. Depreme Adıyaman'da yakalanan 25 yakınını kaybeden Mustafa Aslan acıların en büyüğünü yaşadı.

Giriş Tarihi: 13.02.2023 16:46
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Kahtalı Mıçe depreme Adıyaman’da yakalandı! Acıların en büyüğünü yaşadı

"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan usta sanatçı Mustafa Aslan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremlerde acıların en büyüğünü yaşadı.

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Kahtalı Mıçe depreme Adıyaman’da yakalandı! Acıların en büyüğünü yaşadı

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok yerleşim merkezinde yıkımlara neden oldu.

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Kahtalı Mıçe depreme Adıyaman’da yakalandı! Acıların en büyüğünü yaşadı

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin yaşandığı 10 ilimizde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Depremden etkilenen bölgelere yardım göndermek için herkes seferber oldu.

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Kahtalı Mıçe depreme Adıyaman’da yakalandı! Acıların en büyüğünü yaşadı

Usta sanatçı Kahtalı Mıçe de depreme memleketi Adıyaman'da yakalandı.

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Kahtalı Mıçe depreme Adıyaman’da yakalandı! Acıların en büyüğünü yaşadı

2. Sayfa'nın haberin göre; Türkücü Kâhtalı Mıçe'nin Adıyaman'da depreme yakalanan ailesinden 25 kişiyi vefat etti. Usta isim, yaşadığı kayıplarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.