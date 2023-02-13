Kahtalı Mıçe depreme Adıyaman'da yakalandı! Acıların en büyüğünü yaşadı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde ağır yıkım ve can kaybına neden iki büyük deprem Türkiye'yi yasa boğdu. 8. günde de mucize kurtuluşlar gerçekleşmeye devam ederken Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan'dan acı haber geldi. Depreme Adıyaman'da yakalanan 25 yakınını kaybeden Mustafa Aslan acıların en büyüğünü yaşadı.