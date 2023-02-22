Pınar Altuğ mesajları paylaşıp isyan etti! Eşi Yağmur Atacan'dan tepki geldi: Karımı üzmeyin üzülmeyin

10 ili vuran deprem felaketinin ardından afetzedelerin yardımına koşan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan bir kez daha gönülleri fethetmişti. Ancak Altuğ sosyal medyadan aldığı bir mesajla şoke oldu. Pınar Altuğ, "Anlayamadığım bir şeyler oluyor" diyerek mesajları ifşa etti. Eşi Yağmur Atacan da "Karımı üzmeyin, üzülmeyin" diyerek tepki gösterdi.