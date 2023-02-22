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Pınar Altuğ mesajları paylaşıp isyan etti! Eşi Yağmur Atacan'dan tepki geldi: Karımı üzmeyin üzülmeyin

10 ili vuran deprem felaketinin ardından afetzedelerin yardımına koşan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan bir kez daha gönülleri fethetmişti. Ancak Altuğ sosyal medyadan aldığı bir mesajla şoke oldu. Pınar Altuğ, "Anlayamadığım bir şeyler oluyor" diyerek mesajları ifşa etti. Eşi Yağmur Atacan da "Karımı üzmeyin, üzülmeyin" diyerek tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 22.02.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 10:08
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Pınar Altuğ mesajları paylaşıp isyan etti! Eşi Yağmur Atacan’dan tepki geldi: Karımı üzmeyin üzülmeyin

Depremin yaşandığı ilk günlerde bölgeye giderek yardımlar yapan Yağmur Atacan gönülleri fethetmişti. Eşi Pınar Altuğ da sosyal medyadan paylaşımlar yaparak nelere ihtiyaç olduğunu duyuruyordu.

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Pınar Altuğ mesajları paylaşıp isyan etti! Eşi Yağmur Atacan’dan tepki geldi: Karımı üzmeyin üzülmeyin

Yardım etmek isteyenleri ve depremzedeleri hesabından yaptığı paylaşımlarla buluşturmaya çalışan Pınar Altuğ, gelen mesajlarla hayatının şokunu yaşadı.

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Pınar Altuğ mesajları paylaşıp isyan etti! Eşi Yağmur Atacan’dan tepki geldi: Karımı üzmeyin üzülmeyin

Sosyal medya hesabını ele geçirerek dolandırıcılık yapmaya çalışanlar olduğunu gördü ve bu konuda uyarıda bulundu.

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Pınar Altuğ mesajları paylaşıp isyan etti! Eşi Yağmur Atacan’dan tepki geldi: Karımı üzmeyin üzülmeyin

"Anlayamadığın bir şeyler oluyor" diyerek kendisine gelen mesajları ifşa eden Altuğ takipçilerine 'özel mesajla link gelirse lütfen itibar etmeyin' şeklinde uyarıda bulundu.

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Pınar Altuğ mesajları paylaşıp isyan etti! Eşi Yağmur Atacan’dan tepki geldi: Karımı üzmeyin üzülmeyin

Altuğ şunları yazdı:

"Benden özel mesajla link gelirse lütfen itibar etmeyin! Asrın afetini yaşadığımız şu günlerde birilerini dolandırmaya çalışmak! Bu ahlaksızlığı, insafsızlığı, terbiyesizliği, manyaklığı aklım almıyor!"