21 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten depremzedelere bir yardım daha! Tüm gelirini bağışladı

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten depremzedelere bir yardım daha! Tüm gelirini bağışladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ağır yıkıma neden olan depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. Devlet tüm imkanlarıyla seferber olurken sanat dünyası da depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. O isimlerden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hem YouTube canlı yayınında bağış toplanmasına vesile olmuş hem de Burak Özçivit ortak yayına katılarak depremzedelere destek olmuştu. Bir kez daha kolları sıvayan Özçivit depremzedeler için büyük bir bağış daha yaptı.

Giriş Tarihi: 21.02.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 16:46
  • 1
  • 9
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten depremzedelere bir yardım daha! Tüm gelirini bağışladı

10 ili vuran depremler Türkiye'nin yüreğini yakarken devlet millet el ele depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. O isimlerden biri olan Burak Özçivit bir büyük yardıma daha imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten depremzedelere bir yardım daha! Tüm gelirini bağışladı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin katıldıkları YouTube canlı yayınında bağış toplanmasına da vesile olmuştu.

  • 3
  • 9
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten depremzedelere bir yardım daha! Tüm gelirini bağışladı

Özçivit ardından 8 ulusal kanalın ortak yayınla düzenlediği yardım gecesinde de yer almıştı.

  • 4
  • 9
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten depremzedelere bir yardım daha! Tüm gelirini bağışladı

Depremzedeler için Türkiye tek yürek olurken 'Kuruluş Osman' dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'den bir büyük hamle daha geldi.

  • 5
  • 9
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten depremzedelere bir yardım daha! Tüm gelirini bağışladı

TÜM GELİRİNİ BAĞIŞLADI

tv100'ün haberine göre; Burak Özçivit, Katar'da katıldığı organizasyonun gelirini depremzedelere bağışladığını açıkladı.