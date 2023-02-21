Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten depremzedelere bir yardım daha! Tüm gelirini bağışladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ağır yıkıma neden olan depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. Devlet tüm imkanlarıyla seferber olurken sanat dünyası da depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. O isimlerden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hem YouTube canlı yayınında bağış toplanmasına vesile olmuş hem de Burak Özçivit ortak yayına katılarak depremzedelere destek olmuştu. Bir kez daha kolları sıvayan Özçivit depremzedeler için büyük bir bağış daha yaptı.