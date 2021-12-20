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Pınar Altuğ isyan etti: Biz armut toplamıyoruz burada

Sosyal medyadan yaptığı her paylaşımla olay olmayı başaran Pınar Altuğ, gelen kötü yorumlara verdiği cevaplarla da adından söz ettiriyor. Ailesiyle ilgili gelen olumsuz yorumlarla çileden çıkan Altuğ, her fırsatta bu duruma isyan ediyor. Önceki gün bir AVM açılışında görüntülenen ünlü isim, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sosyal medyadan aldığı yorumlarla ilgili sert konuşan Altuğ, gelen yıpratıcı yorumlar hakkında "Biz de armut toplamıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 11:54
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Pınar Altuğ isyan etti: Biz armut toplamıyoruz burada

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan Pınar Altuğ, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanında ilgi ile takip ettiği ünlülerden.

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Pınar Altuğ isyan etti: Biz armut toplamıyoruz burada

Instagram'da 1.5 milyon kişinin takip ettiği Pınar Altuğ'un paylaşımları da ilgi ile takip ediliyor.

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Pınar Altuğ isyan etti: Biz armut toplamıyoruz burada

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, özellikle takipçileri ile girdiği polemikler ile adından sıkça söz ettiriyor.

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Pınar Altuğ isyan etti: Biz armut toplamıyoruz burada

Ailesi ile paylaşımlarına gelen olumsuz yorumlarla çileden çıkan Pınar Altuğ her fırsatta bu duruma isyan ediyor.

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Pınar Altuğ isyan etti: Biz armut toplamıyoruz burada

Önceki gün bir AVM açılışında görüntülenen Pınar Altuğ ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.