Pınar Altuğ isyan etti: Biz armut toplamıyoruz burada

Sosyal medyadan yaptığı her paylaşımla olay olmayı başaran Pınar Altuğ, gelen kötü yorumlara verdiği cevaplarla da adından söz ettiriyor. Ailesiyle ilgili gelen olumsuz yorumlarla çileden çıkan Altuğ, her fırsatta bu duruma isyan ediyor. Önceki gün bir AVM açılışında görüntülenen ünlü isim, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sosyal medyadan aldığı yorumlarla ilgili sert konuşan Altuğ, gelen yıpratıcı yorumlar hakkında "Biz de armut toplamıyoruz" dedi.