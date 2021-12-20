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Aslı Enver ve Sarp Batur'dan kötü haber! Enver’in o isteği ilişkiyi bitirdi

Murat Boz'la ayrılığının ardından uzun süre hayatına kimseyi almayan Aslı Enver, Enis-Figen Batur çiftinin oğlu olan Sarp Batur'la aşk yaşamaya başlamıştı. Enver'in hayranları, ikiliyi yan yana görüntüleyerek birlikteliklerini ortaya çıkarmıştı. İlişkilerini kameralardan uzak yaşayan çiftten kötü haber geldi. Geçtiğimiz yazdan beri birlikte olan Enver ve Batur ayrıldı. İlişkinin bitme nedeni ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 11:33
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Aslı Enver ve Sarp Batur’dan kötü haber! Enver’in o isteği ilişkiyi bitirdi

Aslı Enver'in Enis-Figen Batur çiftinin oğlu olan Sarp Batur'la mutlu ilişkisi, anne olma arzusu nedeniyle sona erdi.

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Aslı Enver ve Sarp Batur’dan kötü haber! Enver’in o isteği ilişkiyi bitirdi

Batur'un, daha önce 9 yıl evli kalıp boşandığından ve bir çocuk sahibi olduğundan yeniden evlenmeye sıcak bakmadığı iddia edildi.

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Aslı Enver ve Sarp Batur’dan kötü haber! Enver’in o isteği ilişkiyi bitirdi

Aslı Enver, 2012 yılında meslektaşı Birkan Sokullu ile evlenmiş, ancak çift 3 yıl sonra boşanmıştı. Daha sonra Murat Boz'la aşk yaşayan güzel oyuncu, Boz'un da evliliğe yanaşmaması nedeniyle hüsrana uğramıştı.

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Aslı Enver ve Sarp Batur’dan kötü haber! Enver’in o isteği ilişkiyi bitirdi

Hürriyet'in haberine göre, Sarp Batur'la ilişkisinde bir gelecek göremeyen Aslı Enver'in üzülerek ayrılık kararı aldı.

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Aslı Enver ve Sarp Batur’dan kötü haber! Enver’in o isteği ilişkiyi bitirdi

Kararın ardından Enver, moral bulmak için kasım başında kız kardeşi Anıl Enver'le birlikte Meksika'ya tatile gitti.