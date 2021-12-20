Aslı Enver ve Sarp Batur'dan kötü haber! Enver’in o isteği ilişkiyi bitirdi

Murat Boz'la ayrılığının ardından uzun süre hayatına kimseyi almayan Aslı Enver, Enis-Figen Batur çiftinin oğlu olan Sarp Batur'la aşk yaşamaya başlamıştı. Enver'in hayranları, ikiliyi yan yana görüntüleyerek birlikteliklerini ortaya çıkarmıştı. İlişkilerini kameralardan uzak yaşayan çiftten kötü haber geldi. Geçtiğimiz yazdan beri birlikte olan Enver ve Batur ayrıldı. İlişkinin bitme nedeni ortaya çıktı.