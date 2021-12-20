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Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü’den aşk bombası! Tüm gece…

Son dönemin en popüler oyuncularından olan Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturmuştu. Alişan ile ilişkisi kısa sürede biten yakışıklı oyuncu, yeni aşk haberiyle olay oldu. 2020 yılında Afili Aşk dizisinde rol alan Serkay Tütüncü ve Burcu Özberk'in yakınlaştığı, ikilinin geçtiğimiz gece katıldıkları partide samimi şekilde eğlendikleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 12:34
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Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü’den aşk bombası! Tüm gece…

2019-2020 sezonunda yayınlanan 'Afili Aşk' dizisinde birlikte rol alan Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü hakkında o dönem aşk dedikoduları çıkmış, ancak Özberk "Arkadaşız" diyerek bu iddiaları yalanlamıştı.

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Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü’den aşk bombası! Tüm gece…

PARTİDE BİR ARAYA GELDİLER

Hürriyet'in haberine göre; iki ünlü isim, geçtiğimiz akşam Ulus29'da düzenlenen bir doğum günü partisinde bir araya geldi.

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Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü’den aşk bombası! Tüm gece…

Olaya şahit olanların anlattığına göre, Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü, gecede kimseye aldırmadan dudaktan öpüştü.

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Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü’den aşk bombası! Tüm gece…

İkilinin yakınlaşması, gece boyu devam etti.

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Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü’den aşk bombası! Tüm gece…

AYRILDILAR

Öte yandan birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti, Ağustos ayının sonunda ayrılık kararı almıştı. Sosyal medya hesaplarından takipleşmeyi bırakan ikili, tüm aşk dolu fotoğraflarını da silmişti.