Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü’den aşk bombası! Tüm gece…

Son dönemin en popüler oyuncularından olan Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturmuştu. Alişan ile ilişkisi kısa sürede biten yakışıklı oyuncu, yeni aşk haberiyle olay oldu. 2020 yılında Afili Aşk dizisinde rol alan Serkay Tütüncü ve Burcu Özberk'in yakınlaştığı, ikilinin geçtiğimiz gece katıldıkları partide samimi şekilde eğlendikleri ortaya çıktı.