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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek şaşırttı! Meğer Pınar Altuğ...

17 yıl önce ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı döneme damga vurmuşlardı. Aradan yıllar geçmesine rağmen unutulmayan ikili geçtiğimiz aylarda Çocuklar Duymasın'ın son bölümüyle veda etti. 2023'te yeniden yayınlanacağı ifade edilen Çocuklar Duymasın'ın sevilen isimleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın hayranları özel hayatlarını takip etmeye devam ediyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler hayranları tarafından araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 17:32 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 17:34
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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek şaşırttı! Meğer Pınar Altuğ...

Çocuklar Duymasın'ın sevilen isimleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın hayranları özel hayatlarını takip etmeye devam ediyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler hayranları tarafından araştırılıyor.

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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek şaşırttı! Meğer Pınar Altuğ...

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ ile 'Haluk' rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı arasındaki boy farkı duyanları şaşırttı.

İşte Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve diğer ünlülerin boyları...


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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek şaşırttı! Meğer Pınar Altuğ...

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek şaşırttı! Meğer Pınar Altuğ...

KADİR DOĞULU - 178 CM

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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek şaşırttı! Meğer Pınar Altuğ...

EMRE AYDIN - 170 CM