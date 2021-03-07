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Hayranları bekliyordu: Yeni isimler! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?

Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz iki sezonuyla adından söz ettiren Atiye dizisinin yeni sezonu merak ediliyor. Beren Saat, Mehmet Günsur ve Melisa Şenolsun gibi isimlerin yer aldığı dizi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin oyuncuları tarafından yeni sezon hakkında paylaşımlar gelmeye devam ediyor. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 07.03.2021 22:34
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Hayranları bekliyordu: Yeni isimler! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?

Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı Türk yapımları arasında yer alan Atiye'nin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Göbeklitepe'de başlayan hikayede neler olacağı daha şimdiden merak konusuyken Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hayranları yeni sezon için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hayranları bekliyordu: Yeni isimler! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladığı konuşuluyor. Atiye 3. sezon tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

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Hayranları bekliyordu: Yeni isimler! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?

Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."

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Hayranları bekliyordu: Yeni isimler! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?

Atiye 2. sezon 1. bölüm: Kendini var olmadığı rahatsız edici yeni bir gerçeklikte bulan Atiye, her şeyin başladığı yerde tanıdık bir simayla karşılaşır.

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Hayranları bekliyordu: Yeni isimler! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?

Atiye 2. sezon 2. bölüm: Serdar, Atiye'yi izlemesi için Hannah'yı görevlendirir. Atiye, Erhan'ın madencilik işleriyle Serdar arasındaki bağlantıyı öğrenir ve Erhan'ın geçmişinden biriyle tanışır.

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