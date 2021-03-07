Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
07 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Hayranları bekliyordu: Yeni isimler! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Hayranları bekliyordu: Yeni isimler! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?
Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz iki sezonuyla adından söz ettiren Atiye dizisinin yeni sezonu merak ediliyor. Beren Saat, Mehmet Günsur ve Melisa Şenolsun gibi isimlerin yer aldığı dizi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin oyuncuları tarafından yeni sezon hakkında paylaşımlar gelmeye devam ediyor. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 07.03.2021 22:34
Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı Türk yapımları arasında yer alan Atiye'nin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Göbeklitepe'de başlayan hikayede neler olacağı daha şimdiden merak konusuyken Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hayranları yeni sezon için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladığı konuşuluyor. Atiye 3. sezon tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."
Atiye 2. sezon 1. bölüm: Kendini var olmadığı rahatsız edici yeni bir gerçeklikte bulan Atiye, her şeyin başladığı yerde tanıdık bir simayla karşılaşır. Atiye 2. sezon 2. bölüm: Serdar, Atiye'yi izlemesi için Hannah'yı görevlendirir. Atiye, Erhan'ın madencilik işleriyle Serdar arasındaki bağlantıyı öğrenir ve Erhan'ın geçmişinden biriyle tanışır.