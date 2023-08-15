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Nihat Doğan’ın klibi başına bela açtı! Eşi Arzu Doğan oğlunu alıp evi terk etti

Geçtiğimiz yıl İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile dünyaevine giren Nihat Doğan, 13 Ocak'ta oğlu Badıkhan'ı kucağına almıştı. Mutluluk pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan çift Nihat Doğan'ın yeni klibi nedeniyle birbirine girdi. Şarkıcının eşi Arzu Doğan'ın 7 aylık bebeğini de alarak İran'daki ailesinin yanına döndüğü öne sürülürken detaylar şaşırttı. İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 15.08.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 09:45
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Nihat Doğan’ın klibi başına bela açtı! Eşi Arzu Doğan oğlunu alıp evi terk etti

İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile geçen Ağustos ayında apar topar evlenen Nihat Doğan, geçen acak ayında Badıkan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı.

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Nihat Doğan’ın klibi başına bela açtı! Eşi Arzu Doğan oğlunu alıp evi terk etti

Nihat Doğan, güzel haberi sosyal medya hesabında şöyle duyurdu: "Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. Çok şükür 13 Ocak'ta Oğlum Badıkan dünyaya geldi. Rabbime şükürler olsun. Bana dünyanın en güzel hediyesini veren canım eşim Arezoo'ya da teşekkürler olsun. Hoş geldin"

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Nihat Doğan’ın klibi başına bela açtı! Eşi Arzu Doğan oğlunu alıp evi terk etti

Instagram'ı oldukça aktif kullanan çift, daha sonra ise sosyal medya paylaşımlarında minik oğullarına sık sık yer verdi.

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Nihat Doğan’ın klibi başına bela açtı! Eşi Arzu Doğan oğlunu alıp evi terk etti

Birbirlerine yaptıkları romantik yorumlarla da dikkat çeken Doğan çifti bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.

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Nihat Doğan’ın klibi başına bela açtı! Eşi Arzu Doğan oğlunu alıp evi terk etti

"Aman Güzel Yavaş Yürü" türküsüne klip çeken Nihat Doğan'ın evliliğinde çatırdamalar başladı.