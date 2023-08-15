Nihat Doğan’ın klibi başına bela açtı! Eşi Arzu Doğan oğlunu alıp evi terk etti

Nihat Doğan, güzel haberi sosyal medya hesabında şöyle duyurdu: "Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. Çok şükür 13 Ocak'ta Oğlum Badıkan dünyaya geldi. Rabbime şükürler olsun. Bana dünyanın en güzel hediyesini veren canım eşim Arezoo'ya da teşekkürler olsun. Hoş geldin"