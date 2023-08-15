15 Ağustos 2023, Salı
Nihat Doğan’ın klibi başına bela açtı! Eşi Arzu Doğan oğlunu alıp evi terk etti
Geçtiğimiz yıl İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile dünyaevine giren Nihat Doğan, 13 Ocak'ta oğlu Badıkhan'ı kucağına almıştı. Mutluluk pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan çift Nihat Doğan'ın yeni klibi nedeniyle birbirine girdi. Şarkıcının eşi Arzu Doğan'ın 7 aylık bebeğini de alarak İran'daki ailesinin yanına döndüğü öne sürülürken detaylar şaşırttı. İşte haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 15.08.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 09:45
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10