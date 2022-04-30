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Petek Dinçöz'ü çabuk unuttu! Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle yakalandı
Petek Dinçöz ve Serkan Kodaloğlu 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz haftalarda sonlandırdı. Dinçöz ayrılığın hemen ardından oğlu ile birlikte Miami'ye yerleşirken eski eşinden aşk bombası geldi. Şarkıcının Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab'la yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme gelmesinin ardından Kodaloğlu yeni sevgilisiyle fena yakalandı. İş insanı bakın aşkı kimde buldu. İşte Serkan Kodaloğlu'nun yeni sevgilisi.