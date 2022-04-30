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Petek Dinçöz'ü çabuk unuttu! Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle yakalandı

Petek Dinçöz ve Serkan Kodaloğlu 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz haftalarda sonlandırdı. Dinçöz ayrılığın hemen ardından oğlu ile birlikte Miami'ye yerleşirken eski eşinden aşk bombası geldi. Şarkıcının Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab'la yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme gelmesinin ardından Kodaloğlu yeni sevgilisiyle fena yakalandı. İş insanı bakın aşkı kimde buldu. İşte Serkan Kodaloğlu'nun yeni sevgilisi.

Giriş Tarihi: 30.04.2022 13:03
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Petek Dinçöz’ü çabuk unuttu! Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle yakalandı

Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

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Petek Dinçöz’ü çabuk unuttu! Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle yakalandı

Geçtiğimiz ay gelen ayrılık haberini Petek Dinçöz sosyal medya hesabından duyurdu.

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Petek Dinçöz’ü çabuk unuttu! Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle yakalandı

"Sn.Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle..."

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Petek Dinçöz’ü çabuk unuttu! Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle yakalandı

TEK CELSEDE BOŞANDIK

Petek Dinçöz bu paylaşımından kısa bir süre sonra avukatının açıklamasını "Bugün tek celsede anlaşmalı olatak boşandık!" notuyla paylaştı.

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Petek Dinçöz’ü çabuk unuttu! Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle yakalandı

Petek Dinçöz boşanmasının ardından magazin gündeminden düşmek bilmiyor.