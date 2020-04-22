ANA SAYFA
Petek Dinçöz yapım şirketine açtığı 12 milyonluk davayı kazandı!
Petek Dinçöz bir dönem sunuculuğunu yaptığı 'Arım Balım Peteğim' programının yapımcısıyla mahkemelik oldu. Yapımcıya 12 milyon liralık dava açan Dinçöz davayı kazandı. Ancak parasını icra yoluyla tahsil etmek isteyen şarkıcı şirkette gayrimenkul bulamadı. Haksız yere şirketin içinin boşaltıldığını ileri süren Petek Dinçöz, İcra Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.
Giriş Tarihi: 22.04.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 14:13
- 1
- 4
- 2
- 4
- 3
- 4
- 4
- 4