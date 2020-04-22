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Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars’ın mezarı taşınacak

Ses sanatçısı Onur Akay, 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadan pilates videoları paylaştığı için eleştirilen Şallı'nın o kayıtları daha önce çektiğini söyleyen Akay, Pars Tan'ın mezarının 1 yıl sonra Zincirlikuyu'daki Aile Kabristanı'na taşınacağını da ifade etti.

Giriş Tarihi: 22.04.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 14:30
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Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars’ın mezarı taşınacak

Ebru Şallı'nın 9 yaşında vefat eden oğlu Pars Tan'ın mezarının 1 yıl sonra Zincirlikuyu'daki Aile Kabristanı'na taşınacağını söyledi.

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Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars’ın mezarı taşınacak

Ebru Şallı, oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını yaşarken, sosyal medyada son ana kadar yaptığı paylaşımlarla eleştirilerin odağı oldu. Sanat dünyasının felaket tellalı olarak bilinen ses sanatçısı Onur Akay, eleştiriler hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

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Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars’ın mezarı taşınacak

Ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medyadan pilates videoları paylaştığı için eleştirilen Şallı'nın o kayıtları daha önce çektiğini söyledi.

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Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars’ın mezarı taşınacak

RAHATSIZLIĞI YENİDEN NÜKSETTİ

Akay, "Paylaşımlarının çoğu eskiydi. Oğlu iyileşmeden evlenmeyi kabul etmemiş, iyileşince ise mutluluktan havalara uçarak dünya evine girmişti. Ancak 3 ay önce Pars'ın rahatsızlığı yeniden nüksetti ve hayata tutunamadı" dedi.

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Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars’ın mezarı taşınacak

ÖNLEM SEBEBİYE AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLEMEDİ

Akay, ayrıca corona virüsü önlemleri nedeniyle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedilemeyen Pars'ın bir yıl sonra Kilyos Mezarlığı'ndan taşınacağını söyledi.