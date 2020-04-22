Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars’ın mezarı taşınacak

Ses sanatçısı Onur Akay, 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadan pilates videoları paylaştığı için eleştirilen Şallı'nın o kayıtları daha önce çektiğini söyleyen Akay, Pars Tan'ın mezarının 1 yıl sonra Zincirlikuyu'daki Aile Kabristanı'na taşınacağını da ifade etti.