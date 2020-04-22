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Pelin Akil takipçisinin yazdıklarına isyan etti: İkisi için de canımı veririm
Oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan 2018 yılında dünyaevine girmiş ve geçtiğimiz yılda ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı kucağına almıştı. Sosyal medya hesabından çocuklarıyla sık sık paylaşım yapan Akil, bir takipçisinin attığı mesaj sonrası çılgına döndü. Sosyal medya hesabından kendisini çocukları arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçisine isyan eden Akil, "Böyle düşünen varsa beni engellesin olur mu?" dedi.
Giriş Tarihi: 22.04.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 13:45
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