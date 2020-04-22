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Pelin Akil takipçisinin yazdıklarına isyan etti: İkisi için de canımı veririm

Oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan 2018 yılında dünyaevine girmiş ve geçtiğimiz yılda ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı kucağına almıştı. Sosyal medya hesabından çocuklarıyla sık sık paylaşım yapan Akil, bir takipçisinin attığı mesaj sonrası çılgına döndü. Sosyal medya hesabından kendisini çocukları arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçisine isyan eden Akil, "Böyle düşünen varsa beni engellesin olur mu?" dedi.

Giriş Tarihi: 22.04.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 13:45
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Pelin Akil takipçisinin yazdıklarına isyan etti: İkisi için de canımı veririm

2016 yılında Anıl Altan ile dünyaevine giren Pelin Akil, geçtiğimiz yıl ikizleri Alin ve Lina'yı kucağına aldı.

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Pelin Akil takipçisinin yazdıklarına isyan etti: İkisi için de canımı veririm

Mutlu evliliği devam eden çift, bebekleriyle geçirdikleri anları sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşıyor.

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Pelin Akil takipçisinin yazdıklarına isyan etti: İkisi için de canımı veririm

Pelin Akil, bir takipçisinin "Hiç mi yüreğin sızlamıyor, resmen Lina'yı ayırıyorsunuz!" şeklindeki yorumunu ifşa etti. Kendisini çocukları arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçisine isyan eden Pelin Akil, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 34 yaşındaki oyuncu şöyle dedi:

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Pelin Akil takipçisinin yazdıklarına isyan etti: İkisi için de canımı veririm

"Allah'ım ne insanlar var! Ne olursunuz böyle insanlar olmayın ve bu gibi insanları engelleyin, şikayet edin, her şeyi yapın. Artık ifşa ediyorum. İnanılmaz, bir de bana yazdığı mesajları görseniz... 'Lina'nın suçu ne! Siz ne biçim annesiniz! Evlat ayırıyorsunuz.' İnsan evladını ayırır mı?"

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Pelin Akil takipçisinin yazdıklarına isyan etti: İkisi için de canımı veririm

"İnsan evladını kayırır mı! İnanamıyorum gerçekten. Bu zihniyetle siz nasıl büyüdünüz, nasıl gözlerle izliyorsunuz... Şok içindeyim gerçekten. Bu insan yakınlarına da böyle davranıyorsa insanların psikolojisini bozar. Yazıklar olsun. "